有村架純、今“最も輝く女性”に 大胆なキャミソールワンピースで透明感全開
俳優の有村架純が22日、都内で行われた2025美的ベストコスメ大賞『ベストビューティ』受賞者発表式に登壇した。胸元の開いたレースのキャミソールワンピースを身にまとい、透明感をあふれさせた。
【全身ショット】綺麗…肩出しドレスで登場した有村架純
セルフケアの秘けつについて「まずは睡眠と水分、あとは運動で血行を良くする。外側のケアでいえば保湿は重点的に。肌を育む途中なんですけど、30歳を過ぎまして、朝から撮影していると乾燥が気になることこともあり、年齢的な変化も含めていろいろと試して自分にあうものを探している」と日々の心がけを明かした。
今年を振り返り「自分の時間を持てる時間があり、海外や国内旅行に行けたり。いろんなものを見て触れて、自分の時間を大切にできる1年でした」と充実していたそう。「いろいろな気づきやもっとこうなっていきたい理想を明確にすることができた」と手応えをみせていた。
さらに「2026年に良いスタートを切りたいので、断捨離をたくさんした。自分のなかで変化したい気持ちが大きくて。来年もいろんな作品やたくさんの役に携わらせていただけるので、そのためにどう役を見つけていこうかワクワクしています」と期待に胸をふくらませていた。
同賞は、雑誌『美的』の読者によって選ばれた“今年最も輝いている人”を表彰。男性部門『美的ベストビューティマン』として渡辺翔太、『美的GRAND』の40〜50代読者が選ぶ「美的GRAND ベストビユーティウーマン」に北川景子が選出された。
