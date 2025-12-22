King Gnu、アニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」OP担当＆PV解禁 初回は1時間SP 新キャストも発表
12月20日に開催された「ジャンプフェスタ2026」ジャンプスーパーステージにてテレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」（MBS・TBS系／毎週木曜24時26分）の新情報が解禁された。オープニングテーマはKing Gnu「AIZO」に決定。同曲を使用したPVが公開されたほか、新キャラクター＆キャストも発表され、ティザービジュアル another verも到着した。初回は2026年1月8日は1時間スペシャルで第1、2話が一挙放送される。
【動画】King Gnu書き下ろしOPテーマ「AIZO」解禁！ 「死滅回游 前編」PV
集英社「週刊少年ジャンプ」にて2018年3月から2025年9月まで6年半連載した人気コミック『呪術廻戦』（芥見下々著）は、このたび全世界シリーズ累計発行部数1億5000万部（デジタル版含む）を突破。
テレビアニメ第1期は、2020年10月から2021年3月までが放送。初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興行収入265億円の大ヒットを記録した。アニメ第2期となる「懐玉・玉折／渋谷事変」が2023年7月から12月まで放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。2025年は『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映が劇場公開され、そして、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が公開中。
さらに、待望のテレビアニメ第3期「死滅回游 前編」が2026年1月8日より放送される。
第3期「死滅回游 前編」「死滅回游 前編」で繰り広げられる激闘の始まりを予感させるPVでは、「死滅回游」で本格参戦する呪術高専3年の秤金次と星綺羅羅の様子や、脹相と禪院直哉の奮闘、天使のような姿をした少女が描かれている。そして同じ師を持つ虎杖と乙骨の緊迫した死闘が描かれる一方で、ついに始まる”呪術を与えられた者たちの殺し合い”「死滅回游」に挑む虎杖と伏黒の様子も。さらに高羽史彦や日車寛見、レジィ・スターなど新たに登場するキャラクターの姿も収められた期待の高まる映像となっている。
OPテーマはKing Gnu「AIZO」。『劇場版 呪術廻戦 0』、アニメ第2期「渋谷事変」に続き3度目のタッグとなるKing Gnu。「AIZO」はPVでアニメーション映像とあわせて解禁。King Gnuの常田大希は「今回書き下ろした新曲『AIZO』。King Gnuの王道を新たに更新した楽曲に仕上がったと一同自負しております。一視聴者としても死滅回游編をとても楽しみにしておりました。新年早々ド派手に宜しくお願い致します」とコメントしている。
さらに、「死滅回游 前編」から本格参戦する新キャラクターとキャスト情報が解禁。秤金次役を中井和哉、星綺羅羅役を榊原優希、日車寛見役を杉田智和、高羽史彦役を鶴岡聡、レジィ・スター役を青山穣、コガネ役をニーコが演じる。併せてコメントも到着した。
また、ジャンプフェスタでは、著者・芥見下々からのコメントが届いた。
そして、『呪術廻戦』の近未来スピンオフ『呪術廻戦≡』の第1巻が、2026年1月5日に発売。芥見によるキャラ解説や、作画：岩崎優次による描き下ろしおまけもつく充実の内容となっている。
さらにアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」の放送と、『呪術廻戦≡』のコミックス第1巻発売を記念して、漫画無料開放施策も実施。
そして、2026年1月5日発売の「週刊少年ジャンプ」2026年6・7合併特大号では、芥見下々＆岩崎優次コラボ描き下ろし「呪術廻戦＆呪術廻戦≡」ポスターが付録で付く。
1月5日発売の「少年ジャンプGIGA」2026 WINTERは、芥見描き下ろしイラストを使用したグッズ付録が盛りだくさんの『呪術廻戦』特集号となる。同日発売の「最強ジャンプ」2月号も『呪術廻戦』＆『呪術廻戦≡』付録あり。
2025年12月26日に、アニメ『呪術廻戦』初のスマホゲーム『呪術廻戦 ファントムパレード』より、SSRキャラクター［0.2秒の領域展開］五条悟が登場。告知PVも公開された。
アニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」は、MBS・TBS系にて2026年1月8日より毎週木曜24時26分放送。1月8日初回は第1、2話放送の1時間スペシャル。
芥見下々のコメント全文、「少年ジャンプGIGA」2026 WINTER、「最強ジャンプ」2月号の付録詳細は以下の通り。
※高羽史彦の「高」は「はしごだか」が正式表記
＜芥見下々 コメント＞
■芥見下々
『呪術廻戦≡』は「スピンオフやるなら呪術師vsエイリアンって面白そうじゃね」という短絡的な思いつきから始まりました。
じゃあエイリアンってどんな奴らなの？今、本誌に掲載されている内容をピークに持ってくるとして、短期連載という限られた尺でどんな話を積み重ねればいいの？
本来発生する作画の時間を使わせてもらい、現代の課題と向き合いながら試行錯誤して生まれたのが『呪術廻戦≡』のお話です。
アニメも始まります！！ 御所園監督の演出、プロデュース、そして作品の質を担保する地力は凄まじいです！！
勿論監督だけでなく、全工程、関わるスタッフの方々のセンスが光りまくってます！！
岩崎先生をはじめ、『呪術廻戦』は多くの人に支えられています。読者の皆さんもその一人です。
感謝と初心を忘れずに、引き続き邁進して参ります！！いつもありがとう！！
芥見下々
■「少年ジャンプGIGA」2026 WINTER
2026年1月5日発売 定価1480円（税込）
・付録名：
（※芥見描き下ろしイラストは伏黒恵・腸相・禪院直哉の3キャラクター）
特別付録
芥見下々描き下ろしイラスト使用！『呪術廻戦』缶バッジ6種セット
とじ込み付録 芥見下々描き下ろしイラスト使用！『呪術廻戦』ホロステッカー
とじ込み付録 芥見下々描き下ろしイラスト使用！『呪術廻戦』袋とじ 禪院直哉ギラつきホロブロマイド
購入者限定通販 芥見下々描き下ろしイラスト使用！『呪術廻戦』アクリルスタンド
『虎杖＆乙骨セット』
『伏黒＆真希セット』
『直哉＆脹相セット』
購入者限定通販 『呪術廻戦』死滅回游 ゲームシャツ
とじ込み付録 コミックス1巻カバーイラスト最速グッズ化！『呪術廻戦≡』ポストカード
とじ込み付録 TVアニメ『呪術廻戦』第3期『死滅回游 前編』ティザービジュアルanother ver ポスター
ほか
■「最強ジャンプ」2月号
2026年1月5日発売 定価700円（税込）
・付録名
『呪術廻戦』2026年卓上カレンダー
『呪術廻戦』両面イラストカード1枚
『呪術廻戦≡』両面イラストカード1枚
ほか
