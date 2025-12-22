ホロライブ・常闇トワ、ソロライブを頑張りすぎて運営会社に借金→3ヵ月無給の返済生活へ「お仕事待ってます」
「ホロライブ」所属のVTuber・常闇トワさんが22日に自身のエックスを更新。ソロライブでかかった多額の費用を運営会社であるカバーから借りていたことを明かし反響が集まっている。
【写真】常闇トワさん、借金返済中であることを赤裸々に告白
トワさんは、10月29日に有明アリーナで2ndソロライブ「SHINier」を開催。新MV制作などを頑張った結果、多額の費用がかかったようで「ソロライブに向けてがんばって色々作ったりしてたら会社にめちゃくちゃ借金してた 3ヶ月位給料無しで今頑張って返済中!! 立て替えてくれてありがとう…」と投稿。費用を立て替えてくれたカバーに感謝しつつ、返済生活を送っていることを告白した。
しかし、借金をした甲斐もあってライブは満足いく内容になったようで、最後は「でも、素敵な作品いっぱい作れたから…ぜひ！！ お仕事待ってます」と前向きな姿勢を見せて投稿を締めくくっている。
身を削ってまでライブを成功させてくれたトワさんの頑張りを見たファンからは「借金してまでありがとう おかげで素敵な体験がたくさんできた良い年になったよ〜」「3ヶ月無給はなかなか こだわり抜いたものを見せてくれてありがとう」「眷属みんなで返していきましょ まずはグッズ買います」などの声が集まった。
引用：「常闇トワ」エックス（@tokoyamitowa）
