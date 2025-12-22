EXILE TAKAHIROが、TVアニメ『ガングリオン』新エンディング主題歌に「つむじ」が起用されたことを発表した。

TVアニメ『ガングリオン』は、かつて「コミックヨシモト」で連載されていた作品。「つむじ」は、1月9日25時53分にテレ東、1月13日21時55分にテレビ大阪で放送のガングリオン第13話以降の新エンディング主題歌になるという。

©白岩久弥・いつきたかし/ガングリオン製作委員会

◆ ◆ ◆

◾️EXILE TAKAHIRO コメント

この度、アニメ「ガングリオン」のエンディング主題歌をつとめさせていただくことになりました。この「つむじ」という楽曲は、人生観や家族愛をテーマに、過ぎていく瞬間や日々の儚さ、そしてその尊さを歌っています。混沌とした時代の中でも、大切なものを見失わずに生きていくための、ささやかな希望を感じ取っていただけたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

◾️「つむじ」 Words：TAKAHIRO

Music：Hiroo Yamaguchi

Arrangement：Yuta Nakano

rhythm zone