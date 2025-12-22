EXILE TAKAHIRO、TVアニメ『ガングリオン』新ED主題歌に「つむじ」が起用決定
EXILE TAKAHIROが、TVアニメ『ガングリオン』新エンディング主題歌に「つむじ」が起用されたことを発表した。
TVアニメ『ガングリオン』は、かつて「コミックヨシモト」で連載されていた作品。「つむじ」は、1月9日25時53分にテレ東、1月13日21時55分にテレビ大阪で放送のガングリオン第13話以降の新エンディング主題歌になるという。
◾️EXILE TAKAHIRO コメント
この度、アニメ「ガングリオン」のエンディング主題歌をつとめさせていただくことになりました。この「つむじ」という楽曲は、人生観や家族愛をテーマに、過ぎていく瞬間や日々の儚さ、そしてその尊さを歌っています。混沌とした時代の中でも、大切なものを見失わずに生きていくための、ささやかな希望を感じ取っていただけたら嬉しいです。
◾️「つむじ」
Words：TAKAHIRO
Music：Hiroo Yamaguchi
Arrangement：Yuta Nakano
rhythm zone
◾️TVアニメ『ガングリオン』
▼放送情報
テレ東 毎週金曜25:53〜26:00 放送中
テレビ大阪 毎週火曜21:55〜22:00 放送中
AT-X 毎週金曜20:30〜20:45 放送中 ※最速放送
BSよしもと 毎週土曜22:55〜23:00 放送中 ※放送時間は変更になる場合がございます
▼あらすじ
2000年代初頭の東京。世界征服を目論む「株式会社ガングリオン」の戦闘員・磯辺。彼の職場は戦場だ。タイツ一枚で「東京スギ花粉作戦」や「富士山爆破作戦」に臨むも、ヒーロー・ホープマンの正義という名の一撃にあっさり惨敗。コンプラ黎明期、上司の無茶にもひたすら耐えて奮闘する…すべてのはたらく人々に捧ぐ、“お仕事”ドラマ。どこか人ごとではない、哀しきサラリーマン戦闘員の物語。
▼STAFF
原作：白岩久弥
漫画：いつきたかし（ヨシモトブックス）
企画：吉本興業
脚本：はりせ
監督：渡辺歩
助監督：田中亮輔
キャラクターデザイン・総作画監督：藤田しげる
コンテ：田中亮輔 宮本託自 宮地昌幸 山本寛 山村日向 牛嶋新一郎 ソガメグミ 安部祐二郎
シリーズ構成：塩野智章
色彩設計：中野尚美
美術監督：中村嘉博
撮影監督：横山友哉
動画監督：新井田風香
CGディレクター：向井択海
編集：廣荑清志
音楽：浅見武男
音楽制作：INSPION
音響監督：小泉紀介
音響制作：INSPIONエッジ
アニメーションプロデューサー：深江暢
アニメーション制作：studio maf
協力：よしもとブロードエンタテインメント
製作：ガングリオン製作委員会
エンディング主題歌
EXILE TAKAHIRO「つむじ」（rhythm zone）
▼CAST
磯辺健司 CV.上田燿司
シャドー大佐 （本名 影山稔） CV.立木文彦
ホープマン（HOPEMAN） CV.杉田智和
磯辺節子 CV.古賀葵
磯辺タカシ CV.青山吉能
ユミコ CV.遠野ひかる
屋台のオヤジ CV.板尾創路
▼WEB
公式サイト・公式SNS
公式サイト：https://ganglion-anime.com/
公式X：@ganglion_anime（https://x.com/ganglion_anime）
▼原作情報
原作公式サイト： https://books.yoshimoto.co.jp/yoshimoto-books/post-56.html