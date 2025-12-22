HEY-SMITHが、自身主催のフェス＜HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025＞をオンライン配信することを発表した。

大阪・泉大津フェニックスにて開催された＜HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025＞が、1月5日・6日20時よりYouTubeに＜HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025 ONLINE Supported by YouTube＞として配信することが決定。

HEY-SMITHはもちろん、coldrain、ELLEGARDEN、Ken Yokoyama、SiM 、THE ORAL CIGARETTES、04 Limited Sazabys、10-FEETなど、2日間総勢25アーティストの全出演者の厳選されたライブ映像が、YouTubeの公式サポートの元、それぞれのアーティスト公式チャンネルやレーベルのチャンネルにて配信される。

なお、当配信では各アーティストの動画にはリダイレクトが設定されており、タイムテーブルにあわせて自動的に次の動画が再生されるようになっている。タイムテーブルは後日発表されるとのこと。

◾️＜HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025 ONLINE Supported by YouTube＞ ・DAY1 2026年1月5日 20:00〜

HEY-SMITH / Ballyhoo!(U.S) / coldrain / ELLEGARDEN / ENTH / HERO COMPLEX / Ken Yokoyama / KOTORI / Saucy Dog / SHADOWS / SIX LOUNGE / キュウソネコカミ / ハルカミライ ・DAY2 2026年1月6日 20:00〜

HEY-SMITH / Crossfaith / dustbox / GOOD4NOTHING / KUZIRA / Mad Caddies(U.S) / SHANK / SiM / THE ORAL CIGARETTES / Wienners / ヤバイTシャツ屋さん / 04 Limited Sazabys / 10-FEET ※配信URL・タイムテーブル後日発表

◾️＜HEY-SMITH「新曲お披露目TOUR 2026」＞ 2026年4月16日 神奈川・川崎CLUB CITTA’

開場17:30 / 開演18:30

w/ Millington(US) / MAYSON’s PARTY 2026年4月18日 宮城・仙台Rensa

開場17:00 / 開演18:00

w/ Millington(US) / MAYSON’s PARTY チケット：4,800円（税込）※前売り・全自由・ドリンク代別

https://eplus.jp/heysmith/

◾️＜HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2026＞ 日時：2026年10月24日・25日

会場：大阪・泉大津フェニックス

▼HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2026 特設サイト

https://haziketemazare.com/2026/