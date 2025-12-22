巨人の育成２年目・平山功太外野手が２２日、Ｇ球場で自主練習を行い、沖縄ＷＬでの手応えを語った。約１ヶ月間、沖縄で行われた「ジャパンウィンターリーグ」に参加。リーグ戦では１４試合に出場して打率３位の４割３分８厘、３本塁打、１２打点と結果を残し「タイミングでさされなくなったのが大きかった。忘れないように残していけたら」と手応えを口にした。

千葉スカイセイラーズから２３年育成ドラフト７位で巨人に入団。内外野を守れ、長打力と俊足を兼ね備える。今季は主に３軍戦で経験を積み、５６試合に出場して打率２割９分、５本塁打、２６打点。２軍戦では２試合に出場して無安打に終わった。「ダメだったら終わり」と背水の覚悟で来季へ臨む。今季はけがでの離脱が多かったことを反省。来年１月からは柔軟性と強さ、しなやかな動きの獲得とスピードの向上が見込まれる初動負荷トレーニングを学ぶため、鳥取の専門施設でトレーニングを行う予定だと明かした。「来年はけがをしたら終わり。肉離れが多いので、体の使い方を一から考え直して来シーズンに挑みたい」と力を込めた。

◆ジャパンウィンターリーグ レベルアップのために実戦の機会を増やしたい、新たな契約をつかむためアピールのチャンスを求めている、など様々な目的を持った選手のニーズに応える場として、２２年に設立されたウィンターリーグ。沖縄県内で１１、１２月に行う。４年目の今年はドイツ、ペルー、オランダ、ポーランド出身なども含め１５か国から１００選手が参加し、６チームに分かれてリーグ戦を行う。ＮＰＢ選手、社会人、独立リーグ、クラブチーム、大学生、海外マイナー、無所属の選手などさまざま。

よりレベルの高いアドバンスリーグはＥｉｓａ（エイサー）、Ｌｅｑｕｉｏｓ（レキオス）、Ｏｒｉｏｎｓ（オリオンズ）の３チームで実施。トライアウトリーグはＳｔｒｉｎｇｓ（ストリングス）、Ｒｏｃｋｓ（ロックス）、Ｂｌａｚｅ（ブレイズ）の３チームで実施している。