【ZARAの黒ブーツ】が大当たり！「悪天候でも履ける」「裏地がもこもこ」「着脱が簡単」

足元に季節感をプラスしつつ、コーデの引き締め役にもなる黒のブーツ。これから買うなら、おしゃれなだけでなく優秀ポイントも備えたブーツをチェックしてみて。今回は【ZARA（ザラ）】から、この冬出番が多くなりそうなショートブーツをピックアップ。撥水性のある裏地もこもこブーツと、履き口がニット素材で脱ぎ履きが楽にできそうなブーツを紹介します。

あたたかく履けそうな撥水機能付きのブーツ

【ZARA】「撥水レザーショートブーツ」\17,990（税込）

公式サイトに「表面は撥水加工で悪天候から保護」とあり、小雨や小雪の日に頼りになりそうな撥水機能付きのブーツ。フェイクファーの裏地と保温性のあるインソールであたたかく履けるかも。レザー調の黒ブーツで合わせやすく、ヒールの高さ7cmでスタイルアップ効果にも期待できそうです。

着脱楽ちん◎ プルオン仕様のショートブーツ

【ZARA】「ファブリックシャフトショートブーツ」\8,990（税込）

急いで出かけたいのにブーツが履きにくい……。そんなときに便利なのが「プルオンで着脱が簡単」（公式サイトより）なこちらのブーツ。履き口にはリブニット素材が使用されており、脚にも柔らかくフィットしてくれるかも。黒のワントーンで統一されており、大人カジュアルな着こなしになじみそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

writer：Emika.M