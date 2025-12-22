「息子が片付けないのは誰のせい？」嫁の愚痴にギクッ。私が犯した『教育ミスの代償』に「後悔」
お嫁さんから聞いた、孫の困った行動。
「もしかしたら、私のせいかも」
そう思った理由とは！？
筆者の知り合いのマダムD子さんが経験した孫育てエピソードをご紹介します。
お嫁さんからの相談
長男のお嫁さんと電話で話していた時のこと。
「うちの子、片付けを全然しないんです。遊んだらそのまま出しっぱなし。いったい誰に似たのかしら」
何気ないお嫁さんの愚痴に、ぎくりとした私。
誰に似たかというと、「明らかに私の息子」だと思ったのです。
息子は片付けが子供の頃からできなくて、しかもその原因は私だと感じていました。
子育てでの苦い後悔
私は働きながら子育てをしていて、家は常にバタバタしていました。
息子が部屋でおもちゃを散らかしても、私が
「もういいわ、時間がないから」
とさっさと片付けてしまう日々で、当時は
「息子に片付けさせるより、親がやった方が早い」
と思っていました。
しかし、息子にとってみれば「自分がやらなくても、ママがやってくれる」状態で、「片付けなくてもいい」という意識を植え付けてしまった気がします。
息子が成長した後に、ふと「あれでよかったのかな」と思うことがあり、そんな時にお嫁さんから「孫が片付けをしない」と聞いて、自分の子育てにおける後悔を感じました。
孫に「一緒に片付けようか」
そんなある日、孫が遊びに来ました。
積み木でしばらく遊んでいた孫。飽きたのかそのまま積み木を床に散らかしたまま、次の遊びへ。
「片付けてね」
と声をかけると、孫は
「やだ。ばあばがやって」
とまるで昔の息子のよう。