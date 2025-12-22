「息子が片付けないのは誰のせい？」嫁の愚痴にギクッ。私が犯した『教育ミスの代償』に「後悔」

お嫁さんから聞いた、孫の困った行動。

「もしかしたら、私のせいかも」

そう思った理由とは！？

筆者の知り合いのマダムD子さんが経験した孫育てエピソードをご紹介します。

お嫁さんからの相談

長男のお嫁さんと電話で話していた時のこと。

「うちの子、片付けを全然しないんです。遊んだらそのまま出しっぱなし。いったい誰に似たのかしら」

何気ないお嫁さんの愚痴に、ぎくりとした私。

誰に似たかというと、「明らかに私の息子」だと思ったのです。

息子は片付けが子供の頃からできなくて、しかもその原因は私だと感じていました。

子育てでの苦い後悔

私は働きながら子育てをしていて、家は常にバタバタしていました。

息子が部屋でおもちゃを散らかしても、私が



「もういいわ、時間がないから」

とさっさと片付けてしまう日々で、当時は

「息子に片付けさせるより、親がやった方が早い」

と思っていました。

しかし、息子にとってみれば「自分がやらなくても、ママがやってくれる」状態で、「片付けなくてもいい」という意識を植え付けてしまった気がします。

息子が成長した後に、ふと「あれでよかったのかな」と思うことがあり、そんな時にお嫁さんから「孫が片付けをしない」と聞いて、自分の子育てにおける後悔を感じました。

孫に「一緒に片付けようか」

そんなある日、孫が遊びに来ました。

積み木でしばらく遊んでいた孫。飽きたのかそのまま積み木を床に散らかしたまま、次の遊びへ。

「片付けてね」

と声をかけると、孫は



「やだ。ばあばがやって」

とまるで昔の息子のよう。