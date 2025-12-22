ÆüËÜ¿Í¤ËÅÅ·âÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¡Ö¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊºÆ·ÀÌó¡×¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¡Ä°ÜÀÒ¤Ç¶ì¶
¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¸Å¶¶µü¸è¤Ë¸ÅÁã¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬ºÆ³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤òÅÁ¤¨¤¿
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÂàÃÄ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢FW¸Å¶¶µü¸è¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥ì¥ó¥Ì¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Îµ±¤¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Äµ¡²ñ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOne Football¡×¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¸Å¶¶¤ÎºÆ³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸Å¶¶¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¸ø¼°Àï165»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ85¥´¡¼¥ë19¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤ê¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÆü¾ï¤òµá¤á¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤ØÅÏ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤º¤Ë¡¢º£²Æ¤Ë¤Ï¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ø°ÜÀÒ¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç14°Ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¸ø¼°Àï21»î¹ç½Ð¾ì¤Ç1ÆÀÅÀ¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÀèÈ¯¤Ï¤ï¤º¤«5»î¹ç¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤âºòÇ¯1·î¤Ë¸Å¶¶¤òÊü½Ð¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼ÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö1·î¤Î¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¸Å¶¶¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¡×¤ÏÍý¤ËÅ¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤¬»ý¤Ä¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ç¤Ï¡¢Â¨ºÂ¤Ë·ë²Ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ç¥¦¥´¤ÏÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï30ºÐ¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤òÎ×¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·êËä¤á¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²Æ¤Ë¤âºÆ·ÀÌó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤¬´Ø¿´¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢Æ°¤¯¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤Çº®Íð¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤À¤¬¡¢1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¿×Â®¤ËÆ°¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤¬¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¼Ç¤¤·¡¢¸åÇ¤¤Î¥¦¥£¥ë¥Õ¥ê¡¼¥É¡¦¥Ê¥ó¥·¡¼´ÆÆÄ¤Ï½¢Ç¤¸å¤Î¸ø¼°Àï3Ï¢ÇÔ¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¸Å¶¶¤Î³ÍÆÀ¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÉÔËþ¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÎ¥¤ì¤Æ¤«¤é¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤«¤é¤â±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Å¶¶¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Î·èÃÇ¤Ïº£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤âÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë