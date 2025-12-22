北川景子、朝ドラ『ばけばけ』はじめ“母親役”で成長実感 反響に感謝「もっともっと頑張ろう」
俳優の北川景子が22日、都内で行われた2025美的ベストコスメ大賞『ベストビューティ』受賞者発表式に登壇した。『美的GRAND』の40〜50代読者が選ぶ「美的GRAND ベストビューティーウーマン」に選出された。
【全身ショット】美しすぎる…！華やかなドレスで登場した北川景子
放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』で雨清水タエをはじめ、映画『ナイトフラワー』、ドラマ『あなたを奪ったその日から』などさまざな母親役を演じた。「今年1年いろんな母親役を演じさせていただいて。いろんな種類の母親を演じるうことで自分自身も子どもとどう向き合っていくか。自然と考えさせられるような、人間として親として、役を通じて成長できた1年になった」と噛み締めた。
「反響をいただくために頑張ることはないですが頑張った結果。『朝ドラみています』とか応援してくださる方からエールで励みをいただいてうれしかった。もっともっと頑張ろうと思った1年。来年はもっと輝けるように頑張ります」と分きしていた。
同賞は、雑誌『美的』の読者によって選ばれた“今年最も輝いている人”を表彰。『美的ベストビューティウーマン』として有村架純、男性部門『美的ベストビューティマン』として渡辺翔太（Snow Man）も受賞した。
