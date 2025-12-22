【ポイント】

・今週は周期的。気温変化も大きい。

・23日（火）は穏やかだが、朝の冷え込みは厳しい。北日本は軒並み氷点下。

・近畿などは23日（火）の夜遅くから雨。クリスマスイブは広く雨。

・26日（金）〜28日（日）は寒さが厳しい。寒さの中での大掃除か？

【全国の天気】

移動高気圧に広く覆われ、23日（火）は穏やかな晴天に恵まれる所が多いでしょう。風が弱いため、放射冷却が進み、朝の冷え込みは強まりそうです。最低気温は、札幌-5度、仙台-1度、長野-3度など、北日本や本州内陸部は軒並み、氷点下となる見込みです。日中は北〜東日本で師走らしい寒さですが、西日本は15度を超える所が多く、寒さが緩むでしょう。福岡や鹿児島は18度と11月並みの陽気になりそうです。また、湿った空気が入り始める近畿は、夜遅くから雨の降り出す所があるでしょう。天気はゆっくり下り坂です。

■予想最低気温（前日差）

札幌 -5度（-2 平年並み）

仙台 -1度（-6 1月上旬）

新潟 1度（-4 平年並み）

東京 3度（-6 平年並み）

長野 -3度（-5 平年並み）

名古屋 4度（-4 12月中旬）

大阪 4度（-4 平年並み）

広島 3度（-2 平年並み）

高知 3度（-3 平年並み）

福岡 7度（-1 12月上旬）

鹿児島 8度（＋1 12月上旬）

那覇 18度（±0 12月上旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌 1度（＋1 平年並み）

仙台 7度（-2 平年並み）

新潟 10度（＋2 12月上旬）

東京 11度（-2 平年並み）

長野 9度（＋4 12月上旬）

名古屋 13度（±0 12月上旬）

大阪 14度（＋2 12月上旬）

広島 13度（-2 12月上旬）

高知 16度（＋1 12月上旬）

福岡 18度（＋4 11月中旬）

鹿児島 18度（＋2 11月下旬）

那覇 25度（＋4 11月中旬）

【週間予報】クリスマス前後の24日（水）〜25日（木）は広い範囲で、あいにくの雨。北日本でも雪ではなく、雨になる所が多いでしょう。気温が高く、ホワイト・クリスマスになる所は少なそうです。東海や関東南部は24日（水）の夜に、雨脚が強まるおそれがあり、注意が必要です。26日（金）は強い寒気が南下するとともに、発達した雪雲が山陰や北陸に流れ込むでしょう。日本海側は広く雪が降り、27日（土）にかけて、まとまった雪になる所もありそうです。27日（土）、28日（日）は全国的に真冬並みの寒さでしょう。