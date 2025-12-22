ÎòÂå²£¹Ë¤Î¹Ë¤Ê¤ÉÅ¸¼¨¡¡µÇ°¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤òÁ°¤Ë¸ø³«
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎºâÃÄË¡¿ÍÀßÎ©100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¤òÁ°¤Ë¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÎÂç¹´Ö¤ÇÌó250ÅÀ¤ÎÅ¸¼¨Êª¤¬22Æü¤ËÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÉÔÌÇ¤Î69Ï¢¾¡¤òµÏ¿¤·¤¿ÁÐÍÕ»³¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿±ÀÎµ·¿¤Î¹Ë¤äÃÇÈ±¼°¤ÇÀÚ¤Ã¤¿¤Þ¤²¤Ê¤É¡¢ÁêËÐÇîÊª´Û¤Ë½êÂ¢¤µ¤ì¤¿µ®½Å¤ÊÉÊ¡¹¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡Å¸Í÷²ñ¤Ïº£·î24¡¢25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Î¾Æü¤È¤â¤Ë¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å4»þ¡ÊºÇ½ªÆþ´Û¤Ï¸á¸å3»þÈ¾¡Ë¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£¶¨²ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î»ñÎÁ¤ò°ìÆ²¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£