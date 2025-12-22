セルライトスパ、来春に東京進出 関西で17年「財産であり誇りです」
お笑いコンビ・セルライトスパが、来年4月から活動拠点を東京へ移すことが22日、よしもと漫才劇場の公式Xで発表された。
【写真】ともに笑顔で！セルライトスパ、来春に東京進出
Xでは、写真を添えて「セルライトスパ 東京進出のお知らせ 先ほどFM大阪「赤maru」にて発表がありました通り、よしもと漫才劇場所属の#セルライトスパが来年4月より東京へ活動拠点を移します。新たな挑戦となる今後の活動も、ぜひ温かく見守ってください。今後ともセルライトスパの応援をよろしくお願いいたします！」と記された。
肥後は「赤maruで報告させていただいた通り、 来年春より東京進出させていただくことになりました。関西で17年間活動させていただいたことは財産であり、誇りです。 引き続きセルライトスパを見守ってください！」、大須賀も「先程FM大阪赤maruで報告させていただいた通り、来年4月から東京で活動する事となりました！ 超寂しいですが応援よろしくお願いします！まだ数ヶ月大阪にいますので遊んでやってください！断るかも知れませんが」とつづっている。
肥後裕之と大須賀健剛からなる同コンビは、2009年に結成。2016年には『第37回 ABCお笑いグランプリ』優勝、19年には、大須賀が『R-1ぐらんぷり』準優勝、25年には日本テレビ系「ダブルインパクト〜漫才&コント 二刀流No.1決定戦〜」決勝3位という成績を誇る。
【写真】ともに笑顔で！セルライトスパ、来春に東京進出
Xでは、写真を添えて「セルライトスパ 東京進出のお知らせ 先ほどFM大阪「赤maru」にて発表がありました通り、よしもと漫才劇場所属の#セルライトスパが来年4月より東京へ活動拠点を移します。新たな挑戦となる今後の活動も、ぜひ温かく見守ってください。今後ともセルライトスパの応援をよろしくお願いいたします！」と記された。
肥後裕之と大須賀健剛からなる同コンビは、2009年に結成。2016年には『第37回 ABCお笑いグランプリ』優勝、19年には、大須賀が『R-1ぐらんぷり』準優勝、25年には日本テレビ系「ダブルインパクト〜漫才&コント 二刀流No.1決定戦〜」決勝3位という成績を誇る。