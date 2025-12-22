全国の男女120チームが高校バスケットボールの頂点を目指すウインターカップ。あすから始まる初戦を前に県内の出場チームを取材しました。



男子は2年ぶり7回目の出場となる高岡第一高校です。今年の高岡第一は、主力の3年生にけが人が相次ぐ中、チームとして力を入れてきたのが守備面です。



3年 名畑洸星キャプテン

「このチームの強みはディフェンスです。ディフェンスで流れを作り試合に勝ちたいと思います」





キャプテンの3年生、名畑洸星選手。右足首に重い捻挫をしましたが県大会前の10月末に復帰しチームを引っ張ります。ボール運びからリバウンドまでこなすオールラウンダーです。県大会決勝で活躍を見せたのが、2年の上野泰盛選手。13得点18リバウンドのダブルダブルで県大会優勝に貢献しました。3年の横山駈選手は、県外の強豪を相手に2試合連続で40点を決めたことのあるスコアラー。インターハイ県予選で左ひざを傷めましたが、ウインターカップ本戦には出場予定です。高岡第一は、2年前にウインターカップで初戦を突破していて、今回はさらに上を目指します。名畑洸星キャプテン「高校1年生のころに出た時は、周りの雰囲気とかで圧倒された。ひとりひとりが個人技術で全国で活躍できるようにしたいです」高岡第一の初戦は、あさって広島県の広島皆実と対戦します。「頑張るそ、おー！」一方、女子は5年連続32回目の出場となる龍谷富山高校。インターハイにも2年連続で出場している県内屈指の強豪です。３年 新粼馨キャプテン「全員スピードがあって走れる選手なので、ボールを持ったらすぐ速攻というプレーが強みだと思います」こう話すキャプテンの新粼選手は、ドライブと高確率のアウトサイドシュートが持ち味です。県大会決勝では、23得点をあげて全国大会出場に貢献しました。また、注目の3年、伊藤想乃香選手は175センチの長身を生かし、中も外もこなして得点を重ねます。県大会決勝でも24得点・9リバウンドの活躍を見せました。新粼馨キャプテン「伊藤選手は自分の意志が強くて、シュートに向かう信念につながっているのでいいと思う」県大会を5連覇している龍谷富山は、4大会ぶりの全国大会、初戦突破を狙います。新粼馨キャプテン「先輩方が、頑張って来られたことで、このチームがある全国で勝つということを目標にしている、1回でも2回でも多く勝てるよう頑張ります」龍谷富山は、あすの初戦で長崎県代表の瓊浦（けいほ）と対戦します。「絶対勝つぞ、せーのよし！」全国の舞台での活躍を期待しましょう。