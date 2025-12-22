俳優・北川景子（３９）が２２日、都内で「２０２５美的ベストコスメ大賞」の「美的 ＧＲＡＮＤ ベストビューティウーマンに選出された。

黒の両肩を出したドレスで登場。美肌が際だった姿に会場から大きな拍手がふり注いだ。司会者から美しさの輝きがすごいと言われ「いえいえ」とほほ笑んだ。美しさを保つ秘けつについては「一人目の子どもを授かってからは、自分の美容とかケアだけに時間も手間もかけられなくなって疲れ切ってしまってますけど、仕事が終わったりしたら、なるべく早く化粧を落として、保湿はずっと気をつけています」と明かした。

美容誌「美的」の読者が受賞者を選ぶ賞で４０代の読者から大きく支持された。「読者の方々が選んでくださったのは非常にうれしい」。２０２０年に第１子を出産した北川は来年、プライベートで挑戦したいことについては「もともと筋トレとかトレーニングが好きで２０代のころとかやっていたんですけど、妊娠、出産を機に疲れてしまってやらなくなってしまって。歩くとかラジオ体操だけなので、若いころに頑張っていたような、筋トレとか再開してみたいですね」と笑顔で話した。

美的ベストビューティマンにはＳｎｏｗ Ｍａｎの渡辺翔太が、美的ベストビューティウーマンには俳優・有村架純が選出された。