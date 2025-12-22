不要品を持ち込む際の注意点を聞いた より高く買い取ってもらうには？大掃除シーズンで家具や家電など持ち込む人急増
訪れたのは、名古屋市港区のリユースショップ「セカンドストリート 名古屋みなと店」。大掃除の時期は、不要品を持ち込む人で特ににぎわいます。
（セカンドストリート 名古屋みなと店・小池元紀店長）
「通常だと衣料品を持ち込む人も、大掃除で出てきた家具や家電など、非常に幅広く持ち込まれている」
他の月に比べ買取数量3割増
この店舗では12月21日時点で、他の月に比べて買取数量が3割ほど増え、査定時間も通常は平均30分くらいが、2時間ほどかかることもあるとのことでした。
（40代）
「いらない服をメインに、こたつ布団とか」
家の中で再利用出来そうな物は、なにもかも…
（40代）
「単純に捨てるより使われた方がいいのかな」
気になるのはその金額ですが…
（40代）
「284円でした…。布団だめでした。だめな物もあるんだ」
買取成立は55点。うち44点が1円という厳しい現実も。こたつ布団は、【状態不良】で買い取ってもらえませんでした…
服やプロジェクターはいくらになる？
服や映像を投影するプロジェクターなど20点ほどを持ち込だ2人は…
（20代）
Q.いくらになってほしい？
「ご飯食べに行けるくらい」
「なるかな？とりあえずもらってもらえれば…」
目標金額クリア！「思っていたより高い」
果たしていくらになったのでしょうか？
（20代）
「8551円。思っていたより高い。服が1200円とか1000円」
めでたく目標金額クリアです。
（20代）
Q.金額見てどう？
「うれしい。ご飯代になって良かった」
Q.おいしいご飯食べに行けそう？
「もう行ってきた。浮きましたお金が」
「プラスになりました」
夏物衣料をいま買取…なぜ？
一方、店が買取を強化しているものが…
（小池店長）
「季節外になるメンズの夏物衣料品も、ことしは一年通して買い取りを強化している。記録的な猛暑や残暑で、例年よりも在庫が不足した」
この時期は、当然冬服の買い取りを強化する時期ですが、ことしは猛暑の影響で夏服の在庫が不足。そのため、次の暑くなるシーズンに備えて、いまも夏服の買い取りは強化しているそうです。
持ち込む際の注意点は？
最後に、小池店長から持ち込む際の大事なアドバイスを聞きました。
（小池店長）
「付属品を忘れてしまう方がかなり多いので、家電であれば電源コードやリモコン。ダウンジャケットのフードやファーなど、付属品がないことで値段が下がってしまうものや、買い取りできないものが発生してしまう。持ち込み前に確認することをおすすめしている」