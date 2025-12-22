訪れたのは、名古屋市港区のリユースショップ「セカンドストリート 名古屋みなと店」。大掃除の時期は、不要品を持ち込む人で特ににぎわいます。

（セカンドストリート 名古屋みなと店・小池元紀店長）

「通常だと衣料品を持ち込む人も、大掃除で出てきた家具や家電など、非常に幅広く持ち込まれている」

他の月に比べ買取数量3割増

この店舗では12月21日時点で、他の月に比べて買取数量が3割ほど増え、査定時間も通常は平均30分くらいが、2時間ほどかかることもあるとのことでした。





いっぱい持ちこんだ、こちらの男性は…（40代）「いらない服をメインに、こたつ布団とか」

家の中で再利用出来そうな物は、なにもかも…



（40代）

「単純に捨てるより使われた方がいいのかな」



気になるのはその金額ですが…



（40代）

「284円でした…。布団だめでした。だめな物もあるんだ」



買取成立は55点。うち44点が1円という厳しい現実も。こたつ布団は、【状態不良】で買い取ってもらえませんでした…

服やプロジェクターはいくらになる？

服や映像を投影するプロジェクターなど20点ほどを持ち込だ2人は…



（20代）

Q.いくらになってほしい？

「ご飯食べに行けるくらい」

「なるかな？とりあえずもらってもらえれば…」

目標金額クリア！「思っていたより高い」

果たしていくらになったのでしょうか？



（20代）

「8551円。思っていたより高い。服が1200円とか1000円」



めでたく目標金額クリアです。



（20代）

Q.金額見てどう？

「うれしい。ご飯代になって良かった」

Q.おいしいご飯食べに行けそう？

「もう行ってきた。浮きましたお金が」

「プラスになりました」

夏物衣料をいま買取…なぜ？

一方、店が買取を強化しているものが…



（小池店長）

「季節外になるメンズの夏物衣料品も、ことしは一年通して買い取りを強化している。記録的な猛暑や残暑で、例年よりも在庫が不足した」



この時期は、当然冬服の買い取りを強化する時期ですが、ことしは猛暑の影響で夏服の在庫が不足。そのため、次の暑くなるシーズンに備えて、いまも夏服の買い取りは強化しているそうです。

持ち込む際の注意点は？

最後に、小池店長から持ち込む際の大事なアドバイスを聞きました。



（小池店長）

「付属品を忘れてしまう方がかなり多いので、家電であれば電源コードやリモコン。ダウンジャケットのフードやファーなど、付属品がないことで値段が下がってしまうものや、買い取りできないものが発生してしまう。持ち込み前に確認することをおすすめしている」