全国高校サッカー選手権が、いよいよ今月28日に開幕します。県代表の神村学園は夏のインターハイを制し、冬の選手権との2冠を目指します。



（神村学園・有村圭一郎監督）

「去年の先輩たちが負けたということを無駄にしてはいけない。そこは1年間かけてやってきた」



去年の選手権県大会で8連覇を逃し、悔しさを糧に成長を遂げた神村学園は夏のインターハイに出場し県勢初の優勝を果たすと、今年の選手権県大会決勝では去年惜敗した鹿児島城西を相手に3対0で勝利し、5試合38得点という超攻撃的サッカーで王座奪還。





その後の高校年代最高峰のプレミアリーグでも4連勝を収め勢いが止まりません。（神村学園3年・中野陽斗主将）「夏の王者としていろんな人から注目を浴びると思うが、そこは関係なく冬は冬でチャレンジャーとして1戦1戦楽しんで」最注目はJリーグ内定の3選手。まずは神村を最後尾から守るJ2いわきFC内定の中野陽斗主将。統率力が高く評価され、18歳以下日本代表チームでもキャプテンマークを巻きました。同じく18歳以下日本代表の福島和毅選手はJ1アビスパ福岡に加入が内定。エースナンバー「14」を背負い、中盤から攻撃を組み立てる司令塔です。（神村学園3年・福島和毅選手）「きついこともいっぱいあったがみんながいたから乗り越えられた。最後選手権で優勝したい」3人目はJ1・町田ゼルビア内定の徳村楓大選手。スピードや繊細なボールタッチを武器に県大会決勝でも先制点を挙げました。（神村学園3年・徳村楓大選手）「ピッチ外では単純に仲良くてわちゃわちゃしているときもあるが、中に入ったら人が変わる。チームを高めるためいっしょにやってきた仲間」ほかにも17歳以下日本代表のW杯を経験した竹野楓太選手など実力者が揃い、選手層の厚さも全国屈指。これまで数々のタレントを育ててきた有村監督も「今年は強い」と唸るほどです。インターハイ王者として迎える冬の大舞台。神村学園は2回戦からの登場で、31日大みそかに愛知代表の東海学園との初戦に臨みます。全国高校サッカー選手権大会が開幕する今月28日、KYTでは午後1時から神村学園サッカー部の選手たちの強さや想い、高校生らしい日常に迫る応援番組を放送します。