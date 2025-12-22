今年度で閉校する桜島中学校の学習発表会で披露された1年生の劇が大きな反響を呼び22日、再び上演されました。テーマは桜島の未来。子どもたちの熱く、まっすぐな思いに、下鶴市長や地域の人たちも心を動かされたようです。



（劇）

「僕たちの学校がなくなる。そう聞いた時は、ショックでした。僕たちも出来ることはないか？そう考えました。桜島の未来を私たちの手で考えたい」





桜島では、桜島中学校を含め、8校ある小・中学校が2026年3月いっぱいで閉校。4月からは、9年制の義務教育学校「桜島学校」が開校します。桜島の未来のために、自分たちが出来ることをテーマに、桜島中学校の1年生が劇を上演しました。（劇）「桜島にはショッピングモールが少ないから、大きめの商業施設があったらうれしい」「桜島には遊ぶところが少ないから、ディズニーランドみたいなテーマパークを作ればいいと思います」「ていうかさ、これまでいろいろ話あってきたけど、意味ある？俺たちが何を言ったって結局、大人が決めるんだって。意味ないよ」「確かに、僕たちの意見はすぐに形になる訳じゃない。大人が決めることも多い。でも考えることを辞めたら、桜島の未来は誰が作るの？」この劇は、10月の学習発表会で披露されました。11月に開かれた地域の文化祭でも再演され、胸を打たれた地域の人たちから「もっと多くの人にみてほしい」という声が上がり、22日、鹿児島市の下鶴市長も招いて上演されました。生徒たちは、劇の中で学校の跡地の活用方法など桜島の未来について提案しました。（生徒の提案）「観光客がこれだけ多いにもかかわらず、宿泊施設の数は数えられるほどしかありません。学校の雰囲気を残したホテルがあると、外国人観光客が増えそうです」「どうすれば（交通が）不便でなくなるか私たちは考えました。そこで10人乗りタクシー、桜島ジャンボタクシーを提案します。このタクシーは、AIを搭載することで自動運転を実現します」「各観光地に二次元コードを設置し、桜島の防災や噴火時のシミュレーションを見聞きできる。名付けて、桜島活火山学習行動を提案します」子どもたちの熱くまっすぐな思いに、下鶴市長も心を打たれたようです。（下鶴市長）「嬉しいのが、中学生の皆さんが、自分たちのこの桜島の未来を、自分たちが創っていくんだ、その思いを強く持っていただいていることです。もちろん街づくりは10年、20年、それ以上かかります。その途中では『いや、そんなことできないよ、何言ってんだ』と言う人が出てくるかもしれません。しかし、それを乗り越えるのは皆さんの熱い思いです。皆さんが桜島のリーダーとして活躍してもらえる日を楽しみにしています」劇の後、中学生たちは、下鶴市長にこんな質問をしました。（中学生の質問）「僕たちの提言の中で、実現できそうなものがあれば教えてください」（下鶴市長）「一番近いと思うのが、自動運転だったり、アプリの配車による新しい交通ですね。これをしっかりやっていきたい。そしてもう一つが、防災教育を桜島全体で観光の一つの売りしていく。このことも非常に有効だと思いました」中学1年生たちの劇は、桜島の未来を担う世代からの「提言」として、訪れた大人たちの心を動かしました。（観劇した大人）「感動の一言。涙が出ますね。子供たちの思いが、もう大人顔負けというか、市長がおっしゃったように、熱さが伝わってくるんですよね。こんなに子供たちは桜島のことを思ってるのに、私たち大人がここまで思ってるだろうか？って」中学1年生たちの熱い思いは、桜島の未来につながります。