もうすぐクリスマス。この時期が1年で1番忙しいのが、洋菓子店です。鳴りやまない予約の電話を解消しようと、霧島市の洋菓子店があるシステムを取り入れました。その効果は――。



霧島市にある洋菓子店「Patisserie HIMITSUKICHI」。店内は、クリスマス一色！パティシエの南田球也さん、妻の智子さんが2013年から営んでいます。石窯でケーキを焼く珍しいお店。ふっくらとした生地で甘さは控えめなケーキが魅力です。この店の毎年12月の悩みだったというのが…





（南田智子マネージャー）「製造のスタッフも電話をとったり、店内も客でいっぱいになって、普段通りにうまくいかず…」クリスマスケーキの予約！来店での予約や電話が鳴りやまず、製造や接客などの作業が止まってしまう事態に。困っていた南田さん夫婦を助けたのが、去年導入したLINEアプリを使ったシステムだったといいます。（南田智子マネージャー）「クリスマスのケーキの予約が格段に負担がへり、作業効率もアップしたし、とても助かる機能」大阪に本社を置く「INFLU」が作った「Lea」というシステム。LINEアプリで二次元コードを読み取り、店の公式アカウントを友達追加すると、トーク画面からケーキを予約することができます。また、オンラインでの販売も可能。店頭に出向くことや電話をする必要がなくなるんです。代表取締役の水戸亮太さんです。（INFLU・水戸亮太代表取締役）「もともと飲食店をしていた時に、ワンオペで大変だった経験をしていて。店舗の人たちが使いやすい、かつ利用できるくらいの金額」（南田智子マネージャー）「私たちみたいな小さなお店は、ホームページを持っていても、そこにオンラインショップをつけるとなると高額で手が出ない」月額3000円とお手頃で、現在、全国の飲食店や小売店、2200店以上で使われています。また、予約できるだけでなく新商品やキャンペーンの情報を発信することもできるため、さらなる売り上げも見込めるといいます。（INFLU水戸亮太代表取締役）「地方のいい店や、いい商品を持っているが、全国に届けたいという事業者はめちゃくちゃいる。世の中に届けるサービスとして広がっていけると嬉しい」今年のクリスマスの予約は…。（南田球也オーナー）「だいぶ楽。クリスマスは1人かな予約を自分が店頭でもらって、あとは何にもしていない。みんなでおいしく楽しんでほしい」クリスマスには欠かせないケーキ。こうした取り組みが、繁忙期の人手不足の手助けとなっているようです。