2025年12月23日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月23日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
気分はどんより。懐かしい人に電話をしたり、思い出話をしたりしてリフレッシュを。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
気分が重いときは、ボランティア活動に乗り出せば回復できそう。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
軽はずみな冗談に注意。ふざけたつもりが反感を買ってしまうかも……。
9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
ストレス増加中。友達との食事や飲み会でリフレッシュしよう。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
古いやり方にこだわると物事が停滞しそう。考え方を変えてみて。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
イマジネーションが豊かな日。友人との会話からも得るものがたくさん。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
対人関係が好調。ちょっとした発見を喜んでもらえそう。
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
花や自然に触れると◎。日常生活に輝きが戻る暗示あり。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
迷いが生じやすい日。じっくり考えてから決断すること。
3位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
新しいアイデアが湧いてくるかも。早速着手すると成果は大！
2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
イベントで大活躍しそう。率先して作業を引き受けてみて。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
明るい態度が幸運のカギ。地位のある人と親しくなれるかも。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)