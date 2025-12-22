M-1出場のお笑いトリオ、解散を発表。「方向性の違いとお笑いの温度差」「本当にビジョンが見えなくなりました」
お笑い芸人のやなぼうさんは12月22日、自身のX（旧Twitter）で、松井正平さん、星河さんと結成したお笑いトリオ・にんげんっていいなの解散を発表。同トリオは「M-1グランプリ2025」に出場し、2回戦で敗退していました。
【投稿】にんげんっていいな、各メンバーによる解散報告
解散理由について、「この度、にんげんっていいなは解散することになりました。松井とコンビ時代に星河にトリオになろうと誘った時『売れるビジョンが見えない』と断られたことがありましたがいつのまにか本当にビジョンが見えなくなりました」と説明。また、「ただにんげんっていいなとしてトリオで活動できてたことは本当によかったです。いろんなテレビにも出させてもらってたり、経験もさせてもらえました」と活動を振り返っています。
今後については、「これからはやなぼうと松井でコンビで活動致します」と発表し、最後は「今まで本当にありがとうございました」と感謝の言葉で締めくくりました。ファンからは「えっ」と驚く声や、「マジかよ tiktokどうなんの」と活動を心配する声、「これからも応援してるよ」などの声が寄せられています。
また、星河さんは「理由としては方向性の違いとお笑いの温度差を感じたからです」と説明し、「にんげんっていいなに関わってくれた全ての方々直接この報告を伝えることが出来ずすみません」と謝罪しています。さらに、「やなぼう、松井、星河3人とも芸人は続け 今後、芸人としてなにかしら良い報告ができたらなと思っています」と今後の展望を述べました。
(文:勝野 里砂)
解散について、他のメンバーもXで声明を公開しています。松井さんは「この度、にんげんっていいなは全員卒業する事となりました！そして僕とやなぼうが【なるほどなぁ】 というコンビになり星河はピンでの活動となります！」と今後について詳細を明かし、「この3人で活動できたことは一生の思い出でございます」と語りました。
また、星河さんは「理由としては方向性の違いとお笑いの温度差を感じたからです」と説明し、「にんげんっていいなに関わってくれた全ての方々直接この報告を伝えることが出来ずすみません」と謝罪しています。さらに、「やなぼう、松井、星河3人とも芸人は続け 今後、芸人としてなにかしら良い報告ができたらなと思っています」と今後の展望を述べました。
