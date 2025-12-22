「見えるわけねぇだろ！ ふざけんな！」庄司智春、妻・藤本美貴を“一喝”も「愛されていますね」の声
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは12月20日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの藤本美貴さんとのほほ笑ましい日常を公開しました。
【写真】庄司智春＆藤本美貴の愉快なやりとり
庄司さんは「何だよ!?向こう側の鼻毛って！ 出てるわけねぇだろ！ 見えるわけねぇだろ！ ふざけんな！」と“一喝”するも、4枚目の庄司さんのアップの写真では“向こう側の鼻毛”がしっかり見えています。最後は「信じるか信じないかはあなた次第です」と締めくくり、ユーモアあふれる夫婦のやりとりが垣間見られる投稿となりました。
ファンからは、「愛されていますね。向こう側まで見ているなんて」「笑いになるって ほんと素敵な夫婦関係ですね」「毎回笑いをありがとうございます」「ほんと可愛い夫婦」「みえてんじゃねーかーーー！！！！」「見えてる 愛されてるね」「思ったより出てて腹筋割れそうです」「もぅ、仲良しこよし」などの声が上がっています。
(文:中村 凪)
「みえてんじゃねーかーーー！！！！」庄司さんは「助手席のミキティが急にカメラを向け出したから何？って聞いたら」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目は、しかめっ面をした藤本さんがスマートフォンをカメラに向けています。庄司さんを撮影しているようです。「もうさ〜 向こう側の鼻毛が見えたら終わりだよって 言い出した」と、藤本さんは庄司さんの鼻毛を指摘。
写真を見て笑う藤本さんのショットも5日には自身の鼻毛ショットとそれを見て笑う藤本さんのショットを公開していた庄司さん。ファンからは、「出すぎだから！」「仲良いなぁ」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
