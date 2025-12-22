日本マクドナルドは、多くの消費者に愛されている「マックフライポテト」にさまざまな味つけをして楽しめる「シャカシャカポテト」の「シャカシャカポテト ハッピーターン味」を、12月29日から全国のマクドナルド店舗で期間限定販売する。

「マックフライポテト」は、長年多くの消費者に支持されているマクドナルドの人気メニューの1つ。じゃがいもは世界でも限られた品種のみを使用し、丸ごとカットした、外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとした食感が特長で、食べた人が笑顔になる、お腹も心も幸せになるサイドメニューとなっている。そんな多くの人々に愛される「マックフライポテト」に味付けをして、シャカシャカ楽しみながらおいしく味わえる「シャカシャカポテト」に、昨年シャカシャカポテト史上初となる企業コラボレーションとして好評を得た“ハッピーターン味”が期間限定で復活、再登場する。



「シャカシャカポテト ハッピーターン味」

「シャカシャカポテト ハッピーターン味」は、亀田製菓の人気商品である「ハッピーターン」の味わいをマクドナルドの人気商品であるマックフライポテトで再現した商品。たくさんのファンに愛されているあの“甘じょっぱいしあわせ”な味わいを、シャカシャカポテトで楽しめる夢のコラボレーションとなっている。

昨年の販売時は多くの消費者から好評を得たことで、想定を大幅に上回るスピードで販売終了となったため、SNS等を通して「また販売してほしい」、「もう一度帰ってきてほしい」と、復活販売を希望する多くの声が寄せられていた。その状況を目の当たりにし、マクドナルドも亀田製菓も、人々からの熱烈な期待に応えたいと考えて話し合いを重ねた結果、両社の熱い思いで復活が実現した。来年に50周年を迎えるハッピーターンブランドと、同じく来年に55周年を迎えるマクドナルド、記念すべき周年イヤーに戻ってきた夢のコラボレーションを楽しんでほしい考え。

同商品はマックフライポテトを食べながらも、“ハッピーターン”を食べているような“味の再現”にこだわった。“ハッピーターン”の風味を再現するために、米菓である「ハッピーターン」そのものの味わいを感じてもらえるよう、お米の生地が焼きあがった風味も含めた味わいに仕上げたことが、開発のこだわりとなっている。ついつい目の前にあると勝手に手が伸びてしまう、止まらない・・・そんな二つの商品がタッグを組んだ楽しみ方を今年も人々に届ける考え。

世界でも限られた品種のじゃがいものみを使用し、丸ごとカットしているからこそ味わえるマックフライポテトならではのおいしさを楽しんでほしいという。

［小売価格］

ポテト単品：＋40円〜

バリューセット価格：＋40円〜

（すべて税込）

［発売日］12月29日（月）

日本マクドナルド＝https://www.mcdonalds.co.jp