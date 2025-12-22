森永製菓は、「ダース」ブランドから、3層仕立ての贅沢な味わいととろけるくちどけが楽しめる「ダースプレミアム＜華やかバニラ＞」「ダースプレミアム＜華やかミックスベリー＞」を来年1月6日から期間限定で発売する。



「ダースプレミアム＜華やかミックスベリー＞」

「ダースプレミアム＜華やかバニラ＞」は、やさしいミルクのコク深いチョコレートとバニラの余韻を感じる3層仕立てのプレミアム品質な「ダース」。「ダースプレミアム＜華やかミックスベリー＞」は、やさしいミルクのコク深いチョコレートと、ミックスベリーの甘酸っぱさが相性抜群となっている。

華やかな味わいと余韻が楽しめる、バレンタイン時期にぴったりな商品の発売で、消費者に笑顔を届けていく考え。

「ダースプレミアム＜華やかバニラ＞」は、とろけるようなバニラの余韻を感じるチョコレートを、やさしいミルクのコクを楽しめるチョコレートでサンドした。

「ダースプレミアム＜華やかミックスベリー＞」は、とろけるようなミックスベリーの余韻を感じるチョコレートを、やさしいミルクのコクを楽しめるチョコレートでサンドしている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2026年1月6日（火）

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp