森永製菓、3層仕立ての贅沢な味わい「ダースプレミアム＜華やかバニラ＞／＜華やかミックスベリー＞」を期間限定発売
森永製菓は、「ダース」ブランドから、3層仕立ての贅沢な味わいととろけるくちどけが楽しめる「ダースプレミアム＜華やかバニラ＞」「ダースプレミアム＜華やかミックスベリー＞」を来年1月6日から期間限定で発売する。
「ダースプレミアム＜華やかバニラ＞」は、やさしいミルクのコク深いチョコレートとバニラの余韻を感じる3層仕立てのプレミアム品質な「ダース」。「ダースプレミアム＜華やかミックスベリー＞」は、やさしいミルクのコク深いチョコレートと、ミックスベリーの甘酸っぱさが相性抜群となっている。
華やかな味わいと余韻が楽しめる、バレンタイン時期にぴったりな商品の発売で、消費者に笑顔を届けていく考え。
「ダースプレミアム＜華やかバニラ＞」は、とろけるようなバニラの余韻を感じるチョコレートを、やさしいミルクのコクを楽しめるチョコレートでサンドした。
「ダースプレミアム＜華やかミックスベリー＞」は、とろけるようなミックスベリーの余韻を感じるチョコレートを、やさしいミルクのコクを楽しめるチョコレートでサンドしている。
［小売価格］オープン価格
［発売日］2026年1月6日（火）
森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp