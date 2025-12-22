アシックスジャパンは、部活生を応援するバレーボールシューズコレクション「HARUKAZE PACK（ハルカゼ パック）」3品番を、来年1月8日からアシックスオンラインストアで先行発売し、来年1月15日から全国のスポーツ用品店で順次発売する。同コレクションには、アシックスと契約を結ぶ高橋藍選手（所属：サントリーサンバーズ）が着用している「SKY ELITE FF MT 3（スカイエリート エフエフ エムティ 3）」、石川真佑選手（所属：イゴール・ゴルゴンゾーラ・ノヴァーラ）が着用予定の最新モデル「V−SWIFT FF 5（ブイ スイフト エフエフ 5）」が含まれる。

今回のコレクションは、コートに差し込む春の光や、春の爽やかな空気から着想を得たカラーが特徴で、夢に向かって踏み出す一歩を春の風のようにそっとやさしく後押ししたい、という思いを込めている。





高橋藍選手は、「春の風からインスピレーションを受けた白とピンクの爽やかなグラデーションは見るだけで気分が上がるし、このシューズを履いてバレーボールができることを楽しみにしている。自分自身のキャリアのなかで大きなきっかけとなったように、高校生にとって非常に大切な大会が迫っていると思う。このシューズとともに、積み重ねてきた日々の練習の成果をコートの上で最大限に表現してほしい」とコメントしている。





石川真佑選手は、「今回の『HARUKAZE』をテーマにしたカラーは、すごく爽やかで前向きになれるカラーだと思う。まもなく高校生にとって大切な大会が始まるが、一緒にこのシューズを履いて、気持ちを新たにエネルギッシュにチャレンジしてもらえたらうれしい」とコメントしている。



「SKY ELITE FF MT 3」

「SKY ELITE FF MT 3」は、オールラウンドプレーヤーをサポートするシューズ。靴底は、中部に垂直により高く跳ぶための「RISETRUSS（ライズトラス）」を採用し、ジャンプ時のねじれを安定させる。サポート力のある「ENERGY LOCK SYSTEM（エナジーロックシステム）」のアッパー（甲被）構造が足全体の安定感を、そして内外非対称のレーシング構造が足全体をしっかりと固定することでフィット感を向上させ、バレーボールにおけるさまざまなプレーに柔軟に対応する。



「V−SWIFT FF 5」

「V−SWIFT FF 5」は、クッション性とフィット性を追求した中学生、高校生プレーヤーに向けた「V-SWIFT FF」シリーズ最新作。ミッドソール（甲被と靴底の間の中間クッション材）は、反発性とクッション性に優れた「FF BLAST PLUS（エフエフブラストプラス）」を採用している。前モデルに比べてり約3mm厚くしつつ、クッション性に優れた中敷を組み合わせることで、快適な履き心地に加え、優れたクッション性を実現している。アッパーは、フィット性を高めるためにベロ部上部にスポンジ材を採用している。また、ハトメ（靴ひもの通し孔）を切り込み形状にすることで、靴ひもを締める際の効果を高め、足全体を包み込むような一体感とフィット性をもたせている。靴底は、中部に樹脂製の補強パーツ「TWISTRUSS（ツイストラス）」を搭載している。靴底前部の内側に設けた溝と連動することによって内側方向へのねじれを許容し、素早い方向転換やしなやかなステップをサポートする。



「SKY ELITE FF 3」

「SKY ELITE FF 3」のミッドソールは、軽量で反発性に優れたクッションフォーム材「FF BLAST PLUS」を採用し、より力強いジャンプをサポートする。サーブやレセプション、ディグなどバレーボールで求められるさまざまな動きをサポートするシューズとなっている。

［小売価格］

SKY ELITE FF MT 3：1万9030円

V−SWIFT FF 5：1万7270円

SKY ELITE FF 3：1万8480円

（すべて税込）

［発売日］2026年1月8日（木）から順次

アシックス＝https://www.asics.com/jp/ja-jp