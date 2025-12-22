協同乳業は、安納芋の味を活かした新商品、「安納芋プリン スイートポテト仕立て」を来年1月12日から全国のスーパー・コンビニエンスストアで発売する。

また同シリーズは、洋菓子屋さんの本格スイーツをイメージしたこだわりプリンとなっており、9月に発売した「和栗プリン モンブラン仕立て」に続く、第2弾の商品となる。

今回発売となる「安納芋プリン スイートポテト仕立て」は、洋菓子店に並ぶ高級感のある本格的なスイートポテトの味わいを再現したスイーツ仕立てのプリン。鹿児島県産 種子島安納いもを使用し、安納芋の特徴である蜜の甘さを感じられるように、焼き安納芋のパウダーを使用した。さらに、バターの風味が洋菓子店の本格スイートポテトのような味わいを引き立てている。プリンと調和するよう、カラメルソースにもバターの香りづけをしている。

また、卵の力でじっくり丁寧に蒸して固めた「本格蒸し製法」を採用し、なめらかな口当たりと安納芋のしっとり感が融合された食感に仕上げてい。

ぜひデザートや日々のちょっとしたご褒美として、洋菓子店のスイートポテトのような本格派プリンを楽しんでほしい考え。

同製品に使用している安納芋は、発祥の地である種子島で生産されたもの。種子島は海に囲まれているため、土壌にミネラルが豊富に含まれている。この豊富なミネラルのおかげで、糖度が高く、風味が強い安納芋が育つといわれている。島の宝である安納芋を守り育てるため、農家だけでなく種子島の高校生たちも苗の培養から育成を担当するなど、島全体で安納芋のブランド化や栽培技術の向上に取り組んでいる。

［小売価格］165円（税別）

［発売日］2026年1月12日（月）

協同乳業＝https://www.meito.co.jp