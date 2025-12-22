矢野経済研究所は、国内の「オタク」に関する消費者アンケート調査を実施し、オタク人口の推計のほか分野別（31分野）の「オタク」層の属性（特性）や活動状況などを分析した。ここでは分析結果の一部を公表する。その結果、国内のオタクで最も人数が多いのは「アニメ」オタクで、「推し」がいるオタクは64.2％にのぼることがわかった。

2025年7月に日本国内在住の15歳から69歳までの男女10，000名に消費者アンケート調査を実施し、「オタク」を自認する、もしくは第三者から「オタク」と認知されていると回答した回答者数（複数回答）をもとに各分野の「オタク」の人数を拡大推計したところ、「アニメ」オタクの人数が約549万人となり本調査対象の31分野の中で最も多い結果となった。次いで「漫画」オタクが約510万人、「アイドル」オタクが約355万人、「スマートフォンゲーム」オタクが約275万人、「家庭用・コンシューマーゲーム」オタクが約232万人であった。

また、オタクを自認する分野に対する1年間の消費金額については1万円から5万円未満と回答した人が最も多く、全体の31.3％となった。同調査対象の31分野における一人当たりの年間平均消費金額は5万472円（0円と回答した人を含む集計）であった。なお、回答者数（n数）が少ないことから一部参考値となる分野もある。

回答者全員に「推し」（同アンケート調査では、推しを「好きで応援している、他人にも魅力を知ってもらいたい対象」、推し活を「推しを応援し、楽しみ愛でるため自発的に行動をすること」とし、さらに推しの対象としては「人物、団体、作品、キャラクター、施設等」が挙げられることを事前に明示した上でアンケート回答者に質問している）について尋ねた結果、「推しがいる」（「現在推し活をしている」「推しはいるが、推し活はしていない」の合計値）と回答した人をオタク層と非オタク層で比較すると、オタク層は64.2％、非オタク層は21.5％となり、オタク層の方が圧倒的に高い結果となった。「推し」がいる（いた）人（「オタク」層と「非オタク」層の推し活状況につき、「今まで推しがいたことがない」とした回答者を除く、オタク層1865名、非オタク層2323名が集計対象である）に、その対象について尋ねたところ、オタク層は「日本のアイドル」が22.9％、次いで「アニメ・漫画等のキャラクター」が16.9％、「音楽系アーティスト」が13.9％という順であった。一方で、非オタク層は「音楽系アーティスト」が22.9％で最も高く、次いで「日本のアイドル」が21.4％、「アニメ・漫画等のキャラクター」が9.3％となった。オタク層と非オタク層では、順位は異なるものの、推しの対象とする上位3項目に変わりはなかった。中でも「日本のアイドル」はオタク層と非オタク層ともに20％以上と高い結果となった。

［調査要綱］

調査期間：7月

調査対象：日本国内在住の15歳から69歳までの男女1万名（このうち「オタク」を自認する、もしくは第三者から「オタク」と認知されていると回答した層につき、「オタク」と定義し、詳細な調査対象とする）

調査方法：インターネットアンケート調査

矢野経済研究所＝https://www.yano.co.jp