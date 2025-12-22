10万人に1人の発症といわれる慢性骨髄性白血病と診断されたモデルでタレントのネイボール（35）が22日までに自身のブログを更新。体調が思わしくないことを報告した。

ネイボールは「白血病の治療中なのに、どうも体調がいつもと違う。寒気、だるさ、頭痛。『これ…インフルエンザじゃない？』そんな不安が頭をよぎりました」と不安を吐露した。

続けて「ふと気になったのが、『タミフルって、今の自分でも飲めるのかな?』治療中だからこそ、何でも自己判断はできないし、余計に怖くなります。正直、今日はもう色々限界です」と心境を明かした。

また「気合いでどうにかなる感じでもなくて、身体が『もう休め』って言ってる気がしました。なので、今日は考えるのをやめて、とりあえず横になります」とつづった。

ネイボールは、サッカーのブラジル代表ネイマールのそっくりさんとしても知られ、日本テレビ系「有吉反省会」や、TOKYO MX「5時に夢中!」などに出演経験がある。24年2月、慢性骨髄性白血病と診断されたことをブログで公表し、“余命1年”と宣告されたことも明かしていた。