¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¡õ¥Þー¥¯¡¦¥é¥Õ¥¡¥í¡Ø¥¯¥é¥¤¥à101¡ÙÍ½¹ðÊÔ¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó¸ø³« ¨¡ ¥Ï¥ë¡¦¥Ù¥êー¡¢¥Ð¥êー¡¦¥³ー¥¬¥ó¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È½¸·ë
¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¡õ¥Þー¥¯¡¦¥é¥Õ¥¡¥í¶¦±é¡¢ÈÈºá¾®Àâ¤Îµð¾¢¥É¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥º¥í¥¦¸¶ºî¤Î¥¯¥é¥¤¥à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥ê¥éー¡Ø¥¯¥é¥¤¥à101¡Ù¤è¤ê¡¢ÆüËÜÈÇÍ½¹ðÊÔ¤È¥Ý¥¹¥¿ー¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«À¾³¤´ßÀþ¤òÁö¤ë¥Ï¥¤¥¦¥§ー¡¢101¹æÀþ¾å¤Ç¿ôÉ´Ëü¥É¥ë¤ÎÊõÀÐ¤¬¾Ã¤¨¤ë¶¯Åð»ö·ï¤¬Â¿È¯¡£4Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤è¤Ö¥Çー¥ô¥£¥¹¡Ê¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¡Ë¤Î´°àú¤ÊÈÈ¹Ô¤Ï¡¢¿ÍÀ¸ºÇÂç¤ÎÂç¶â¤òÆÀ¤ë¤¿¤áÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë¥·¥ã¥í¥ó¡Ê¥Ï¥ë¡¦¥Ù¥êー¡Ë¤Ë¶¦ËÅ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¤³¤È¤«¤éÃ¾¤Ó¤ò¸«¤»»Ï¤á¤ë¡£
1,100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó16²¯±ß¡Ë¤ÎÊõÀÐ¤òÁÀ¤¤¡¢¥·¥ã¥í¥ó¤È¤ÎÎ¢¼è°ú¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ëÄÉÀ×¤ä·Ù»¡ÆâÉô¤Î±¢ËÅ¡¢¤½¤·¤Æ¥ëー·º»ö¡Ê¥Þー¥¯¡¦¥é¥Õ¥¡¥í¡Ë¤Î¼¹Ù¹¤ÊÁÜººÌÖ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢¥Çー¥ô¥£¥¹¤ÎÈÈºá·×²è¤È¥ëー¥ë¤ÏÊø¤ì¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ÏÈëÌ©¤¬¤¢¤ë¡£¼Ö¤âÉþ¤â¥¤¥±¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÌÜ¤ò¸«¤ÆÏÃ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ã¥í¥ó¤Î°ì¸À¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¥Çー¥ô¥£¥¹¤Ï¡È¹âµé¤Ê¥¹ー¥Ä¤È»þ·×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢°¿Í¤À¤±¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢º¯À×¤Ï°ìÀÚ»Ä¤µ¤º¡¢É¬¤º¥Ï¥¤¥¦¥§ー101¹æÀþ¤Ë½ÐË×¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤Î¤â¤È¡¢ÇòÃëÆ²¡¹¡¢ÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò³Î¼Â¤ËÃ¥¤¦ÈÈºá¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¥ëー·º»ö¤Ï¡¢¶¯Åð»ö·ï¤ÏÁ´¤ÆÆ±°ì¿ÍÊª¤ÎÈÈ¹Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈÈºá¤Ë¤Ï¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£
±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Ìë¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥Çー¥ô¥£¥¹¤ÈÅ¨ÂÐÁÈ¿¥¤Î¥ªー¥Þ¥ó¡Ê¥Ð¥êー¡¦¥³ー¥¬¥ó¡Ë¤¬·è»à¤Î¥Á¥§¥¤¥¹¤ä½Æ·âÀï¤Ê¤É¡¢·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¥Çー¥ô¥£¥¹¤È¥ëー·º»ö¡¢¤½¤ì¤¾¤ì±¿Å¾¼ê¤È¾èµÒ¤ËÊ±¤·¤¿2¿Í¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥éー±Û¤·¤Ë¤ï¤º¤«¤Ê¸ÀÍÕ¤ÈÌÜÇÛ¤»¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥ã¥í¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê±ÇÁü¤È¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Çー¥ô¥£¥¹¤¬¿Æ¤·¤¤½÷À¡¦¥â¥Ë¥«¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤ÊÆü¾ïÉ÷·Ê¤ä¡¢¸±¤·¤¤É½¾ð¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ëÈÈºá¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤ÈÈºá¼Ô¤ò¤¸¤ï¤¸¤ïÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¥ëー·º»ö¤ä¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥¤Î¥ªー¥Þ¥ó¤¬ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤«¤é¤â¶ÛÇ÷¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬±®¤¨¤ë¡£
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ï¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥º¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Î¥Ðー¥È¡¦¥ì¥¤¥È¥ó¡£¼ç±é¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¤È¥Þー¥¯¡¦¥é¥Õ¥¡¥í¤Ï¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù¡Ê2019¡Ë°ÊÍè¤Î¶¥±é¤Ç¡¢Ì¾ºî¡Ø¥Òー¥È¡Ù¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÂ©µÍ¤Þ¤ëÂÐ·è¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦±é¼Ô¤Ë¤Ï¥Ï¥ë¡¦¥Ù¥êー¤ä¥Ð¥êー¡¦¥³ー¥¬¥ó¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Î¥ë¥Æ¥£¤ä¥â¥Ë¥«¡¦¥Ð¥ë¥Ð¥í¤Ê¤É¡¢¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëÌ¾Í¥¤¿¤Á¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥¯¥é¥¤¥à101¡Ù¤Ï2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë Á´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¸ø³«¡£