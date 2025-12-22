Palit GeForce RTX 5060 White OCが当たる！ Xキャンペーン開催中
Palit Microsystemsは12月22日、同社公式Xアカウント上で、「GeForce RTX 5060 White OC」を景品としたプレゼント施策を開始した。Xから簡単に参加できる。
一年間の感謝の気持ちを込めて実施するという「忘年会プレゼントキャンペーン」施策。抽選で1名にPalit GeForce RTX 5060 White OCをプレゼントするというもので、応募期間は2026年1月5日まで。当選者にはDMで連絡を行うため、暗号化キーの設定やDM受信設定を見直しておく必要がある。対象の投稿は下記のもの。
🎁 忘年会シーズンプレゼントキャンペーン 🎁Palitを応援してくださり、ありがとうございます！一年間の感謝の気持ちを込めて、「忘年会プレゼントキャンペーン」を開催します！🍺🎉抽選で1名様にPalit GeForce RTX 5060 White OCをプレゼント！ 応募方法は簡単： 1️⃣ このアカウントをフォロー… pic.twitter.com/GLhtriEbAs- Palit_Japan (@Palit_Japan) December 22, 2025
