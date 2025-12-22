ME:I、4人同時の脱退発表に衝撃走る「嘘でしょ」「信じたくない」COCORO（加藤心）・RAN（石井蘭）・SHIZUKU（飯田栞月）・KOKONA（佐々木心菜）が年内で活動終了へ
【モデルプレス＝2025/12/22】11人組ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）のCOCORO（加藤心）、RAN（石井蘭）、SHIZUKU（飯田栞月）、KOKONA（佐々木心菜）が、2025年12月31日をもってグループ活動を終了することがわかった。12月22日、公式サイトを通じて発表され、ファンには衝撃が走っている。
同日、公式サイトにて「このたび、COCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAは、2025年12月31日をもちまして、株式会社LAPONE GIRLSとの専属マネジメント契約を満了し、ME:Iとしての活動を終了いたしますことを、ご報告申し上げます」と発表された。グループ初となる脱退メンバーになること、異例の4人同時となることを受け、ファンからは「嘘でしょ」「信じたくない」「7人になっちゃうの…」「衝撃的」「ショックが大きい」などの声が上がっている。
ME:Iは2023年から開催された『PRODUCE 101 JAPAN』初のガールズ版『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』において、投票によって選ばれたMOMONA（笠原桃奈）、RINON（村上璃杏）、AYANE（高見文寧）、MIU（櫻井美羽）、SUZU（山本すず）、KOKONA、SHIZUKU、KEIKO（清水恵子）、RAN、TSUZUMI（海老原鼓）、COCOROの11人で結成され、2024年4月にデビュー。同年にはデビュー後わずか7ヶ月で『NHK紅白歌合戦』に初出場、『輝く！日本レコード大賞』（TBS系）で新人賞受賞などの快挙を達成した。
2024年8月3日にはTSUZUMIが適応障害のため、2025年3月29日にはCOCOROが体調不良で、2025年7月1日にはRANが精神的疲弊のため、2025年10月15日にはSHIZUKUが規約違反で活動を休止していたが、2025年8月31日に行われた初の全国アリーナツアー『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I”』ファイナルでTSUZUMIが電撃復帰していた。KOKONAはSHIZUKUの活動休止発表後、10月18日に開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」を当日に欠席していたが、その後は活動に復帰。今月13日、14日に行われたツアーのアンコール公演『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I” ENCORE IN TOKYO』でも元気な姿を見せていた。4人の脱退でメンバーはMOMONA、RINON、AYANE、MIU、SUZU、KEIKO、TSUZUMIの7人となる。
ME:Iは、テレビアニメ「どうせ、恋してしまうんだ。」第2期のオープニングテーマ「LとR」を2026年1月9日にデジタルリリースする予定だ。（modelpress編集部）
