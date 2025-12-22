活動終了発表のME:I・SHIZUKU（飯田栞月）不参加分の特典会振替開催中止
【モデルプレス＝2025/12/22】11人組ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）の公式サイトが12月22日に更新され、年内での脱退が発表されたSHIZUKU（飯田栞月）について、不参加となっていた特典会の振替開催を中止することを伝えた。
【写真】4人一気に脱退 ME:Iメンバー
公式サイトでは「開催を延期しておりました以下の特典会に関しまして、SHIZUKUが不参加となった分の振替開催を予定しておりましたが、対象となる個別特典会の振替開催は中止とさせていただきます」とME:I 1ST ALBUM『WHO I AM』発売に伴う10月25日（関東会場）・10月26日（関西会場）開催分のオフライン特典会、11月2日開催分のオンライン特典会の中止を報告した。
「振替開催を予定していた上記個別特典会のご当選者様には、ご当選内容にかかわらず、SHIZUKUの直筆サイン入りポストカード（サインのみ）を発送させていただきます」「該当のお客様には、後日、『チケプラ』よりご当選されたPlus member IDにご登録のメールアドレス宛に詳細をご案内いたします」と伝え「今回の開催中止にあたり、振替開催を楽しみにしてくださっていた皆様におかれましては、心苦しいお知らせとなりますことをお詫び申し上げます」と謝罪した。
12月22日、COCORO（加藤心）、RAN（石井蘭）、SHIZUKU、KOKONA（佐々木心菜）が2025年12月31日をもって、ME:Iとしての活動を終了することがわかった。SHIZUKUは10月15日配信の「週刊文春 電子版」（文藝春秋）にて、JO1の大平祥生との交際が報じられ、同日公式サイトにて当面の間活動を休止すると発表し、一部イベントにも不参加となっていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆SHIZUKU、イベント振替開催中止
◆ME:I、4人が年内脱退へ
