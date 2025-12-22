【BANDAI SPIRITS：2026年1月発売スケジュール】 12月22日 公開

「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」2026年1月31日発売予定

BANDAI SPIRITSは、2026年1月に発売するプラモデル商品のスケジュールを公開した。

本スケジュールによると、最高峰ブランド「PERFECT GRADE UNLEASHED」よりガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」は2026年1月31日、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」のガンプラ「HG 1/144 GQuuuuuuX(エンディミオン・ユニット覚醒時)」は2026年1月10日、「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」のガンプラ「HG 1/144 レジェンドガンダム」は2026年1月31日、「機動新世紀ガンダムX」の美少女プラモ「Figure-rise Standard ティファ・アディール」は2026年1月10日に発売を予定している。

また美少女プラモ「30MS」より「30MS SIS-W00 マリカル[カラーC]」や「30MS オプションパーツセット23(ヴァルキュリアコスチューム)[カラーC]」は2026年1月24日、「30MS オプションパーツセット24(ターボコスチュームβ)[カラーA]」は2026年1月10日、「ヤマトよ永遠に REBEL3199」のプラモデル「1/1000 波動実験艦 銀河 [3199]」は2026年1月10日の発売予定となっている。

「HG 1/144 GQuuuuuuX(エンディミオン・ユニット覚醒時)」2026年1月10日発売予定

「HG 1/144 レジェンドガンダム」2026年1月31日発売予定

「Figure-rise Standard ティファ・アディール」2026年1月10日発売予定

「30MS SIS-W00 マリカル[カラーC]」2026年1月24日発売予定

「30MS オプションパーツセット23(ヴァルキュリアコスチューム)[カラーC]」2026年1月24日発売予定

「30MS オプションパーツセット24(ターボコスチュームβ)[カラーA]」2026年1月10日発売予定

「1/1000 波動実験艦 銀河 [3199]」2026年1月10日発売予定

(C)創通・サンライズ

(C)BANDAI SPIRITS 2023

(C)西粼義展／宇宙戦艦ヤマト3199製作委員会