ガールズグループ「ＭＥ：Ｉ」の公式サイトが２２日に更新され、ＣＯＣＯＲＯ、ＲＡＮ、ＳＨＩＺＵＫＵ、ＫＯＫＯＮＡの４人が３１日でグループ活動を終了すると発表した。

２０２４年４月にデビューし、１２月の紅白歌合戦に出演。今年も精力的に活動し、１４日に７月から全６都市を巡ったグループ初となるアリーナツアーを終えたばかりだった。

一方でメンバーのＣＯＣＯＲＯ（３月から体調不良のため）、ＲＡＮ（７月から精神的な疲弊のため）、ＳＨＩＺＵＫＵ（１０月から規定違反のため）の３人が活動を休止していた。

また同日、「ＳＨＩＺＵＫＵが不参加となった分の振替開催を予定しておりましたが、対象となる個別特典会の振替開催は中止とさせていただきます」と１ｓｔアルバムの特典会中止も発表した。

◆公式サイトコメント全文

平素よりＭＥ：Ｉを応援いただき、誠にありがとうございます。

このたび、ＣＯＣＯＲＯ、ＲＡＮ、ＳＨＩＺＵＫＵ、ＫＯＫＯＮＡは、２０２５年１２月３１日をもちまして、株式会社ＬＡＰＯＮＥ ＧＩＲＬＳとの専属マネジメント契約を満了し、ＭＥ：Ｉとしての活動を終了いたしますことを、ご報告申し上げます。

日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫（わ）び申し上げます。何卒（なにとぞ）、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

活動に尽力してくださったＣＯＣＯＲＯ、ＲＡＮ、ＳＨＩＺＵＫＵ、ＫＯＫＯＮＡに心より感謝申し上げます。

今後も変わらぬご支援を賜れますよう、心よりお願い申し上げます。