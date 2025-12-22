¥é¥¤¥¹¥Ü¥¦¥ë2Ï¢ÇÆ¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¹ÓÌÚ¡Ö¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ö¥é¥¤¥¹¥Ü¥¦¥ë¡×¡ÊÍèÇ¯1·î3Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤é¤¬22Æü¡¢ÂçºåÉÜÌç¿¿»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¥ª¡¼¥Ó¥Ã¥¯¤È¤ÎÄº¾å·èÀï¤Ø¡¢QB¹ÓÌÚÍ¥Ìé¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¹ÓÌÚ¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤ÇºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ëµ±¤¡¢¹¶·â¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£¡ÖÅê¤²¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ1¥ä¡¼¥É¤Ç¤âÁ°¤Ø¹Ô¤¯¡£Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¹â¤á¤¿¡£LB¤ÎÀÄº¬¾©ÂÀ¼ç¾¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ó¥Ã¥¯¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤òµ¡Ç½¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¼éÈ÷¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤¿¡£