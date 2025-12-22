元モーニング娘。のメンバーで、歌手・タレントの後藤真希さん（40）が2024年11月29日に発売した写真集「flos」がロングヒットを続ける中、「flos」の未公開アザーカットを収録した「flos」thanks edition （フロース サンクス エディション）が電子版限定写真集として、12月25日リリースされます。



【写真】40歳を迎えますます美しくなる後藤真希さん

thanks editionでは、新たなスペシャルシューティングも実施。9月にバースデーを迎え40歳を迎えた後藤さんの最新の姿を撮り下ろし、作品におさめました。



ラテン語で花を意味する「flos」。そのタイトルも意識した撮影では、よりリラックスしたムードの中、やわらかな笑顔を見せていた後藤さん。40歳となりさらに磨きがかかった美しい肢体は必見です。「せっかくなら皆さんに楽しんでもらいたい」と、アザーカット版のために新たに撮影を実施するという異例のプロジェクトも彼女ならではの感謝の表現。その想いが詰まった作品となっています。



見どころ満載の「flos」未公開カット、オフのひとときを覗くような新規撮り下ろしカットの数々を“thank you”の意味を込め139 ページの大ボリュームで発売。Kindle限定版ではさらに11ページもの特典カットを追加し、150ページという圧巻の構成となっています。



後藤さんは「デビュー25周年を記念して制作した写真集「flos」、本当にたくさんの方に届いたことがうれしかったです。その感謝の気持ちを込めて、未公開カット、新たに撮り下ろした写真たちをお届けできればと思います」と喜びを語っています。



【後藤真希さんプロフィール】

ごとう・まき 1985年9月23日生まれ。東京都出身。O型。1999年、「モーニング娘。」3期メンバーとしてデビュー。ミリオンヒット「LOVEマシーン」は社会現象に。2001年には『愛のバカやろう』でソロデビュー。2020年4月よりゲーム実況と、ライフスタイルや美容情報を発信するYouTubeチャンネル「ゴマキのギルド」を開設。デビュー25周年を迎えた2024年、13年ぶりにミニアルバム「prAyer」を発売するなど、アーティスト活動も注目を集めている。