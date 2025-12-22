復活のスポーツコンパクト

トヨタのタイ法人は2025年11月28日、タイ国際モーターエキスポ2025に、販売停止となっていたピュアスポーツモデル「GR86」を出品し、現地での販売を再開すると発表しました。

GR86は、トヨタとスバルが共同開発したピュアスポーツモデルです。低重心な水平対向エンジンとFR（フロントエンジン・リアドライブ）レイアウトを採用し、意のままに操る楽しさを追求しています。

初代は2012年に「86」としてデビューしました。手の届く価格帯で本格的なFRスポーツを提供した存在として注目を集め、スポーツカー市場に新たな流れを生み出しました。

2021年、トヨタのスポーツブランドである「GR」の名を冠し、エンジン排気量の拡大やボディ剛性の向上などを通じて、走行性能をさらに磨き上げています。

タイではGR86の販売が停止されていましたが、その理由や時期などの詳細は公表されていません。今回、タイ国際モーターエキスポ2025への出品を機に、販売が再開されることになりました。

タイ市場では、ピックアップトラックやSUVが主流で、スポーツカーは決して大きな市場を形成しているわけではありません。ただ、走りを重視するユーザー層やクルマ趣味性の高い層は一定数存在しており、GRブランドも象徴的な存在として展開されています。

現地でGR86はモノグレードです。トランスミッションは6速ATのみで、6速MTの設定はありません（現地のカタログ写真には一部6速MT車が掲載されています）。

ボディカラーはブラック、ホワイトパール、シルバー、グレー、レッド、ブルーの全6色。シート表皮はアルカンターラ（ウルトラスエード）で、アクセントカラーとして日本と同じレッドのほか、シルバーも用意されています。

日本市場の価格は319万5000円（消費税込み）からとなっていますが、タイ市場では299万9000バーツ（約1350万円）と破格の高さです。今回の再販は、販売台数を追うというよりも、トヨタのスポーツイメージを示す役割を担う意味合いが大きいといえそうです。