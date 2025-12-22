MON7Aが、ユニバーサル ミュージック／EMI Recordsよりメジャーデビューする。

本情報は、12月21日にZepp Haneda(TOKYO)にて開催された初のファンミーティング『1st FAN MEETING “ON!”』にて発表されたもの。アンコールにて新アーティスト写真と共にメジャーデビューの決定を知らせる映像が流され、発表された。

あわせて、メジャーデビュー曲となる新曲「TOGE TOGE」を1月27日に配信リリース。さらに、4月には全国5大都市を巡る初のライブハウスツアー『MON7A LIVE HOUSE TOUR 2026』を開催する。

発表後に新衣装で登場したMON7Aは、「メジャーデビューします！大好きなアーティストが沢山いる憧れのレーベルでメジャーデビューできるのが本当に嬉しいです！」とコメント。続けて「TOGE TOGE」を初披露した。

なお同ファンミーティングには、MON7Aが準レギュラーを務める『NewsPick』内の番組『newZnew』でMCを務める岸谷蘭丸が登場し、トーク＆ゲームコーナーの進行役を担当。クイズコーナーではMON7A本人がファンを公言するキャラクターのソニックがサプライズ登場し、MON7Aに花束を渡した。ライブコーナーでは、デビュー曲「おやすみTaxi」、「HEA7EN」に加えて、Perfumeの「ナチュラルに恋して」、東京事変の「群青日和」などのカバー曲、バンド編成での「僕のかわい子ちゃん」も披露された。

（文＝リアルサウンド編集部）