リアルサウンド映画部のレギュラー執筆陣が、年末まで日替わりで発表する2025年の年間ベスト企画。映画、国内ドラマ、海外ドラマ、アニメの4つのカテゴリーに分け、映画の場合は、2025年に日本で公開・配信された作品から、執筆者が独自の観点で10作品をセレクトする。第2回の選者は、映画ライターの加藤よしき。（編集部）

1. 『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！ 九龍城砦』2. 『プレデター：バッドランド』3. 『スーパーマン』4. 『F1／エフワン』5. 『ビーキーパー』6. 『フレイムユニオン 最強殺し屋伝説国岡［私闘編］』7. 『ブラックフォン 2』8. 『WEAPONS／ウェポンズ』9. 『サンダーボルツ』10. 『THE MONKEY／ザ・モンキー』

あまり映画を観に行けなかったのですが、それでもメチャクチャ当たり年だったなぁと思います。観た映画の出塁率が高いです。というか「あれ観に行かなきゃなぁ」と思いつつ、観に行けていない映画も多く……それこそ『シャドウズ・エッジ』（2025年）とか、書く前に観に行くべきした。それくらい面白い映画が多かった印象です。

そんな中で、まず毎年恒例、10位映画です。「誰が何と言おうとこれはベスト10に入れる！」という、ある種の基準となる映画です。今年はスティーヴン・キング原作の『THE MONKEY／ザ・モンキー』に贈りたいと思います。猿のオモチャが太鼓を叩くたびに人がすごい死に方をするホラー映画で、伯父さんと叔母さんのくだりは久々に劇場で爆笑しましたね。今年の10位映画、おめでとうございます。

続く9位の『サンダーボルツ』はMCU映画で、とにかく登場キャラが楽しそうなのが良かったですね。あの決着を視覚的に面白く見せてくれたのも良かったと思います。その後のもうひとつの決着に不満が残るのも事実ですが（せっかくグレーゾーンの人たちが集まっているので、あそこはもっとお行儀を悪くしてほしかった）、そこに至るまでは大好きなので、ここに選びました。そして8位は『WEAPONS／ウェポンズ』。ホラーというより、観ているあいだはずっと「！」「!?」と脳内に浮かぶ感じの、マンガの『GTO』みたいな映画でした。珍しい気持ちになれたのが高評価です。7位の『ブラックフォン 2』は、これは嬉しい誤算でした。前作がこじんまりと、しかも綺麗に終わっていたので、どうやって続編を作るのかと思っていたのですが……まさかの大躍進、大充実の映画でした。個人的にスコット・デリクソン監督の最高傑作だと思います。決戦の地に向かう時の「Another Brick in the Wall, Pt. 1」が異常にカッコよく、ホラー映画とは思えないくらいテンションが上がりましたね。

で、ここから少しギアが上がりまして、6位は『フレイムユニオン 最強殺し屋伝説国岡［私闘編］』です。阪元裕吾監督の過去作でも一番世知辛い感じがしつつ、そこからの「頑張ろう」という気持ちは、素直に胸に迫るものがありました。観て強くなった気になるアクション映画は多くありますが、こういった頑張ろうと思えるアクション映画は少ないです。5位の『ビーキーパー』は、年の初めにして「とんでもねぇものを観た」という気持ちになった1本。話がひたすらデカくなって面白いというのは、実はすごく珍しいんじゃないでしょうか？ 普通のアクション映画だったら、もっとこう紆余曲折するものを、ここまで一本道で勝負するとは。黒幕の正体が分かった瞬間、本当に声が出そうになりました。ジェイソン・ステイサムのベストかもしれません。

いよいよベスト4ですが、先陣を切るのはブラッド・ピットが魅せた『F1／エフワン』。ブラピといえば、あまりにも二枚目すぎる男です。それを逆手にとって、二枚目半の役を好んで演じている傾向があったのですが、ここに来てまさかのド直球なアメリカンハンサムガイ演技が炸裂！ あんたまだ脱ぐのかよ、しかもまだカッコいいのかよ。素直な驚きがありました。503エドウィンの時代からずっとハンサムって、あんたそれ大変なことよ。それはさておき、3位の『スーパーマン』です。何がビックリしたかって、ちょっとお話作りが上手すぎました。情報の取捨選択が抜群です。ジェームズ・ガンらしさはそのままに、針の穴を通すようなテクニックでスーパーマンを現代に蘇らせたと思いますね。しかし、そこに輪をかけて抜群やなと思ったのが、2位の『プレデター：バッドランド』です。「プレデターを主人公にしますよ」という企画として、これ以上の回答はないんじゃないでしょうか？ 最初のアクションから「おおっ」と思いましたが、その後もテンションが上がりっぱなし。80～90年代の洋画っ子が喜ぶツボも押さえており、クライマックスでアレが、がしゃーん、がしゃーんと出てきたときは、悔しいけれど気持ちよくなってしまいました。

そして栄えある1位は、『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！ 九龍城砦』！ おめでとうございます！ 昨年末に試写で観て「2025年はこれ以上の映画に出会えないかもしれない……」と戦慄したのですが、本当に最後までブッちぎってNo.1でゴールテープを切りました。やっぱね、ちょっと特別ですよ、この映画。アクションもいいですし、話もいいし、キャラもいいし、ちょっとしたシーンもいいし、作中を貫くメッセージもいい。続編を計画中だそうで、それはそれで楽しみなんですが……なんというか、二度と再現できない人生や歴史の一幕を垣間見ているような、そういう感覚がありました。私の人生のベスト1『男たちの挽歌』（1986年）にも匹敵する、本当に大好きな1本。「風的形狀」には最優秀主題歌賞も贈りましょう。私が映画を観るのは、こういう映画と出会うためです。

そんなわけで面白い映画が大量にあった2025年でした。続く2026年は、身辺を落ちつかせて、もっとたくさんの映画を楽しもうと思います。世の中、面白い映画が大量にあるのは間違いないっぽいのですから。

（文＝加藤よしき）