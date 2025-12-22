【義母の介護「10万円事件」】母の思い出話に涙！支えになっているのは…＜第11話＞#4コマ母道場
遠方に住む親が病気で倒れてしまったとき、近くでお世話をしてくれた身内に“お礼として”お金を渡すこともあるでしょう。しかし、もしその行為を怒られてしまったら……！？ よかれと思ってしたことが、思わぬ形で裏目に出てしまう場合もあるようです。
第11話 幸せな思い出【義妹の気持ち】
【編集部コメント】
お母さんの入院生活はまだまだ続きます。きっと心が折れそうになるときもあるでしょう。そんなお母さんを支えているのは、アツシさんやチエさんを育てていた頃の幸せな思い出……。アツシさんに「もう来なくていい」と怒るのは簡単ですが、喜んでいるお母さんを見るとそうもいきません。やはりアツシさんには、お母さんのためにもできるだけ顔を出してもらいたいものですね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・井伊テレ子
