¥µ¥ó¥¿¥¬¡¼¥ë¤Ç½Ð±é
¡¡17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿APÌò¤Î½÷Í¥¤Ë¡¢SNS¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈAP¤Î¹âÌÚ¾°ÈþÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÃçËóÍ³ºÚ(23)¡£·àÃæ¤Ç¤ÏÄÅÅÄ¤Î½õ¼êÌò¤òÌ³¤á¡¢100Ç¯Á°¤Î²áµî¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ëà¥Ç¥í¥ê¥¢¥óá¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃçËó¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆÃÈÖ¡ÖÌÀÀÐ²È¥µ¥ó¥¿»Ë¾åºÇÂç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥·¥ç¡¼2024¡×¤Ë¡¢¥µ¥ó¥¿¥¬¡¼¥ë¤Ç½Ð±é¡£¤Þ¤¿ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÉÙ»³¸©¤Ç¡Ö½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡×¤Î½ÐÈ¯¼°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤âÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¤Ç¤ÏÃçËó¤ËÂÐ¤·¡ÖµîÇ¯¤ÎÌÀÀÐ²È¥µ¥ó¥¿¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¡Öµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¤Ç¤Þ¤¿Èþ¿Í¤òÈ¯¸«¡×¡Ö¿å¥À¥¦¸«¤¿ ²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£