²è´üÅª¤Ê°å»Õ3¿Í¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×
¡¡¸½Ìò°å»Õ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¸½Ìò°å»Õ¤Ë¤è¤ëà¿·¥°¥ë¡¼¥×á¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖYouTube¤Ç¥Õ¥ë¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!!¡¡¤·¤å¤óPÀèÀ¸¡¡°æ¤¿¤¯¤ÞÀèÀ¸ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸½Ìò°å»Õ¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤·¤å¤ó¤·¤å¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯P¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¦&¥ä¥ó¥°¡×¤Î°æ¤¿¤¯¤Þ¤È¡Ö±¿Æ°¡¢¿©»ö¡¢¿çÌ²¡¢À¸³è½¬´·¡¢¤ª¼ò¤Ï?Å¬ÎÌ¡£¤¿¤Ð¤³¤Ê¤ó¤Æ?¡×¤ÈÍÙ¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNEO¥¢¥é¥â¡¼¥É¡×¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥°¥ê¡¼¥óÃ´Åö¡¢ËÌÂ¼Éñ¹á¡£¸½Ìò°å»Õ¤é¤·¤¤²Î»ì¤ò²ÚÎï¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡3¿Í¤Î¸½Ìò°å»Õ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¤Ë¡Ö3¿Í¥³¥é¥Ü´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î3¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÏÎÉ¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤!º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤²è´üÅª¤Ê»î¤ß!¡×¡ÖºÇ¶¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«⁉¡×¡Ö²á³èÆ°¤¹¤®°å»Õ¥¢¥¤¥É¥ë¥³¥é¥Ü!!!·ò¹¯Âè1¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£