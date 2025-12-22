長崎市の水道料金の改定について話し合う審議会が開かれ、平均で12％あまり値上げする案が示されました。

一般家庭では月額 約400円の値上げとなるということです。

長崎市の上下水道局では、人口減少に伴う料金収入の減少や、施設の老朽化による更新の費用増加などを理由に2010年以来の水道料金の改定を検討していました。

22日に開かれた審議会では平均で12.27％値上げする案が示されました。

（長崎市上下水道局 片江 伸一郎局長）

「料金改定について、公平かつ個々の負担増をできるだけ抑えることを念頭に、料金全体として使用水量の少ない世帯への負担が大きくなりすぎないよう配慮した」

今回示された新たな料金体系では基本料金は、すべての使用者を対象に値上げし、一般家庭では805円から1100円と、295円の値上げとなります。

一方で水の使用量に応じて支払う従量料金は一般向けについては、1立法メートルから10立法メートルの料金は、1立方メートルあたり10円値上げしますが、11立方メートル以上は据え置きや値下げとしています。

これにより、単身・高齢者世帯では月額1505円から1900円に、ファミリー・子育て世帯では4105円から4500円となり、いずれも現在より395円の値上げを見込んでいます。

市上下水道局では2029年度からの値上げに向け、今年度中に審議会の意見をまとめる方針です。