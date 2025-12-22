「和製スティービー・ワンダー」と称される、全盲のミュージシャン木下 航志さんが、母校でミニコンサートを開きました。サンタ姿で母校を訪ねた木下さん。後輩たちに送ったクリスマスプレゼントは、何物にも代えがたいものでした。



鹿児島県立鹿児島盲学校でミニコンサートを開いたのは、全盲のミュージシャン木下 航志さんです。生後1か月で失明した木下さん。小学生から高校生まで盲学校に通いました。





在学中に16歳でプロデビュー「和製ステイ―ビー・ワンダー」と称された木下さん。2004年のアテネパラリンピックでは番組テーマソングを担当するなど活躍しています。（木下 航志さん）「色んな所で、ライブをするんですけど。今日は、いつもより緊張してますね」14年ぶりに、母校を訪ねた木下さん。22日は、3曲を披露しました。一度きりの人生を悔いなく生きて欲しいとの願いを込めた「世界の果てへ」。（木下航志さん）「自分がやりたいことを早めに見つけて、それに向かって取り組んで欲しいなと思っています」最後に選んだ曲は…（木下 航志さん）「盲学校の校歌を一緒に歌いたいと思います。ただ、皆さんの声が小さいとやり直しになりますので。皆さん、笑っている場合じゃないよ！」後輩たちと一緒に声を合わせ、校歌を歌いました。（木下航志さん）「障害のあるなしに関係なく、自分のできることをやっていく。楽しくないとできないと思うんですね」「楽しみながらやりたいことを見つけて欲しい」と話していました。（後輩の児童）「これから、やりたいことを見つけて頑張りたいと思いました」後輩たちへのメッセージは、何物にも代えがたいクリスマスプレゼントになったようです。木下さんは、12月26日に、鹿児島市のキャパルボホールでクリスマスライブを行うということです。