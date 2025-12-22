県立鹿児島盲学校に響いた歌声 全盲のミュージシャン木下航志さんが後輩に贈る「障害のあるなしに関係なくできること」
「和製スティービー・ワンダー」と称される、全盲のミュージシャン木下 航志さんが、母校でミニコンサートを開きました。サンタ姿で母校を訪ねた木下さん。後輩たちに送ったクリスマスプレゼントは、何物にも代えがたいものでした。
鹿児島県立鹿児島盲学校でミニコンサートを開いたのは、全盲のミュージシャン木下 航志さんです。生後1か月で失明した木下さん。小学生から高校生まで盲学校に通いました。
（木下 航志さん）
「色んな所で、ライブをするんですけど。今日は、いつもより緊張してますね」
14年ぶりに、母校を訪ねた木下さん。22日は、3曲を披露しました。一度きりの人生を悔いなく生きて欲しいとの願いを込めた「世界の果てへ」。
（木下航志さん）
「自分がやりたいことを早めに見つけて、それに向かって取り組んで欲しいなと思っています」
最後に選んだ曲は…
（木下 航志さん）
「盲学校の校歌を一緒に歌いたいと思います。ただ、皆さんの声が小さいとやり直しになりますので。皆さん、笑っている場合じゃないよ！」
後輩たちと一緒に声を合わせ、校歌を歌いました。
（木下航志さん）
「障害のあるなしに関係なく、自分のできることをやっていく。楽しくないとできないと思うんですね」
「楽しみながらやりたいことを見つけて欲しい」と話していました。
（後輩の児童）
「これから、やりたいことを見つけて頑張りたいと思いました」
後輩たちへのメッセージは、何物にも代えがたいクリスマスプレゼントになったようです。
木下さんは、12月26日に、鹿児島市のキャパルボホールでクリスマスライブを行うということです。