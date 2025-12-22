Snow Man・宮舘涼太、“バラずくめ”で大人の色気かもす 『BAILA』特別版の表紙に登場
9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が、26日発売のファッション誌『BAILA』2026年2・3月合併号特別版（集英社）の表紙を飾る。
【通常版表紙】綺麗…！爽やかなルックの佐藤晴美
メンバーカラーでもあり宮舘が愛する薔薇の色でもある“赤”を背負って、2023年7月号以来2度目となる『BAILA』特別版の表紙を飾った宮舘。現場で本人も「合〜格〜！」と太鼓判を押したベストショットが表紙に選ばれた。
特集では、バラを飾り、バラを味わい、バラを香らせ、バラを愛でる、バラずくめの宮舘を展開。かっこよくてチャーミング、その上大人の色気まで醸し出す、「宮舘さんのバラ色の生活」を堪能できる。コンサート後の定番ごはんやインテリアのこだわりなど、プライベートが垣間見えるインタビューも掲載される。
創刊25周年2号目となる、2・3月合併号は、上記に加えて俳優・松村沙友里が登場するビューティ特集「心が旅する春新色」や、『BAILA』初登場の俳優・豊田裕大が魅せる「シェアする重ねる香水」などを掲載。通常版の表紙はバイラモデルの佐藤晴美。
