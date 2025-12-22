ガールズグループ・ME:Iが所属するLAPONE GIRLSは22日、メンバーのCOCOROさん（25）、RANさん（21）、SHIZUKUさん（21）、KOKONAさん（19）が12月31日をもって、LAPONE GIRLSとの専属マネジメント契約を満了し、ME:Iとしての活動を終了することを発表しました。

＜以下、発表文全文＞

日頃より、株式会社LAPONE GIRLSならびに弊社所属アーティストの活動にご支援・ご高配を賜り、誠にありがとうございます。

このたび、弊社所属のCOCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAは、2025年12月31日をもちまして、弊社との専属マネジメント契約を満了し、ME:Iとしての活動を終了いたしますことを、ご報告申し上げます。

日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

ME:Iのメンバーとして、活動に尽力してくださったCOCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAに心より感謝申し上げます。

今後も変わらぬご支援を賜れますよう、心よりお願い申し上げます。