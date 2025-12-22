防犯カメラに不審人物…「金を出せ」80代夫婦の口や手をテープで緊縛 “目出し帽”男3人が現金約1000万円を奪い逃走 静岡・長泉町
上下ともに黒っぽい服装で通りを歩く男。そのあとを追うように、2人の男がゆっくり歩いていく。
この3人は22日未明に、静岡・長泉町で発生した強盗事件の現場付近を歩く不審な人物。事件が発生する前に撮影された映像だ。
さらに現場近くに設置された防犯カメラには、不審な3人組が現場の住宅に近づいていく様子が記録されていた。
口をテープでふさぎ、手をテープで縛って「金を出せ」
22日未明、静岡・長泉町の店舗兼住宅に、目出し帽をかぶった男3人が押し入り、現金約1000万円を奪って逃走した。
これは、事件が起きる1時間ほど前に現場付近の防犯カメラが捉えた映像。
上下ともに黒っぽい服装で通りを歩く男。そのあとを追うように全身黒い服の2人組が、ゆっくり歩いていく。
さらに現場近くの駐車場を捉えた映像には、不審な3人組が何やら話し込む様子が映っていた。
その約4分後、話し込んでいた3人組は、突然歩き出し、画面の外へ…。
それからまもなくして、3人は画面の奥にある犯行現場となった建物の方向へゆっくり向かった。
それから約25分後、男らは現場となった建物から再び姿を見せ、歩いて逃走した。
記者リポート：
3人組は21日の夜11時あたりから下見を行っていました。あちらの駐車場でうろつく様子であったり、あるいは被害者の自宅の前をうろつく様子が防犯カメラに映っていました。
警察によると、現場の店舗兼住宅に押し入った男3人は、寝ていた80代の夫婦の口をテープでふさぎ、手をテープで縛ったうえで「金を出せ」などと脅し、現金約1000万円を奪って逃走したという。夫婦にケガはなかった。
毎朝付近を散歩している女性：
怖いね…そうなの…嫌だ！怖い！
ーーこのあたりの夜の人通りとか車通りは？
毎朝付近を散歩している女性：
ないですよ！ここ静かですから。たまに歩いている人が通るくらいで。
今も逃走を続ける男3人は、いずれも身長170cm以上で、年齢は20代から30代。黒っぽい服装で、目出し帽をかぶっていた。
警察は、強盗事件として調べを進めるとともに、闇バイトによる犯行の可能性も視野に入れ、男らの行方を追っている。
（「イット！」 12月22日放送より）