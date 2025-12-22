漫才師日本一決定戦「M―1グランプリ2025」から一夜明けた22日、優勝した「たくろう」が大阪に“凱旋”。大阪市のよしもと漫才劇場で漫才を披露した。

関西勢の王者はミルクボーイ以来、6年ぶり。そんなたくろうが舞台に登場すると、客席からは割れんばかりの拍手が起こった。大阪吉本所属だけに“凱旋”で、ファンから約15秒ほど拍手が鳴りやまず、温かい祝福を受けた。劇場ではM―1で戦った「豪快キャプテン」らと同じ時間帯に舞台に上がり、日本一に輝いた漫才を披露した。

舞台後の囲み取材では、東京進出についても質問が出た。きむらバンド（35）は「まだ何も準備をしてませんし…。たくさんの大人（会社の幹部ら）と話をさせてもらいたい。いろんな意見を聞きたい」と話し、赤木裕（34）も「ゆっきり話をさせてほしい」と、迷う気持ちも吐露。ブレークの予感が漂うだけに、関係者も含めて話し合うことになりそうだ。

舞台で「たくろうを見に来た方は？」と挙手を求めると、300人超の中で手を挙げたのは約30人ほど。意外な光景に、赤木裕（34）が「M―1ドリームが終わりましたね」とボケて、会場がドッと沸く一幕もあった。

会場は立ち見客含めて300人を超えるファンが押し寄せたため、キャパを超える満員状態。関係者によると、優勝からマネジャーの電話は鳴りっぱなしで「すでに100件を超える」仕事のオファーが来ている。この日はコンビで大阪に宿泊するが、23日は早朝に再び東京に戻る忙しさ。今回は優勝を決めたことで、急きょ漫才劇場の出番をつくり、ファンとも喜びを分かち合った。