「年末の団体ツアーや食べ歩きなど控えて」“年の瀬の台所”買い出し混雑解消のため築地場外市場が異例の呼びかけ

マグロの中トロにエビやウニ。

“年の瀬の台所”ともいわれる東京・築地場外市場。

年末年始の買い出しをする人たちでにぎわう中、師走の混雑緩和へ観光客に初めての呼びかけです。

築地で100年以上にわたり魚介類を販売する鮮魚店では、年末にかけて大感謝祭を実施。

魚がし北田・碓氷真里子さん：

スモークサーモンですね、4800円が3500円になります。

お店こだわり天然紅鮭のスモークサーモンは、通常より1300円安い3500円。

さらに、明太子は40％オフの1296円。

訪れた人からは「サーモンの刺身を買いました。安かったので。のぞきに来たらおいしそうだったので買いました」「松前漬けです。作るの面倒だから出来上がったものを買いました」との声が聞かれました。

一方、築地グルメを堪能する多くの観光客も見られました。

白子ポン酢を食べた外国人観光客は、「難しい味だね。だけどおいしいよ」と話しました。

混雑する年の瀬の築地。

2025年は、異例の対策がとられることになったのです。

築地場外市場が12月の買い物客応援宣言として、2025年初めて、観光業界に対し「団体ツアーや食べ歩きなどを控えてほしい」と呼びかけたのです。

築地食のまちづくり協議会・北田喜嗣理事長：

団体（観光客）のみなさんが大挙していらっしゃると、狭い通りがたくさんあり、人が通れなくなってしまうことがあって、年末の1週間だけは買い物の皆さん優先でお願いをしている。

その理由は、築地の常連客からの「買い物しづらいね、確かに並んでいるから。買いたい物を買えない」「やっぱり暮れは多い。我々客としては、もうちょっと少ない方がいいかなと思います。あまり大きな声では言えないけど」という声でした。

スーツケースを引いた観光客も多い築地。

異例の呼びかけに、店の人たちはどう受け止めているのでしょうか。

店内で新鮮な魚介類を食べることができる「斎藤水産」の斎藤又雄さんは、「買い出しのお客さまの邪魔じゃないが、混み合うので倍になるので、観光のお客さまの海外のお客さまガイドさん来ますけど、もう年末はやりませんよって最初からお断りした」と話します。

年末最後の1週間は、店内での提供を中止する予定だといいます。

その一方で、「魚がし北田」の碓氷真里子さんは「（個人的には）呼びかけに反対かな。やはりどちらにも来ていただきたいので」と話しました。

年末年始の買い出し客に対し、少しでも買いやすい状況を作るための対策。

築地食のまちづくり協議会の北田喜嗣理事長は、「9時からお昼頃まではですね、できればお買い物のお客さま、その後ゆっくりと観光のお客さまに来ていただきたい。うまくすみ分けができて、それぞれの皆さんに便利に築地を使っていただくのが私たちが理想としているところです」と語りました。