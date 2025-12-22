シリーズ「かごしまこの1年」。今回は鹿児島の経済です。かごしま茶の日本一などうれしいニュースに沸いた一方、トランプ関税や物価高など先行きの不透明な1年でもありました。

今年2月、長年の悲願を達成しました。去年の鹿児島の荒茶生産量が、静岡を抜いて初の日本一に。

（県茶業会議所・光村徹 専務理事）「鹿児島茶の生産は多いが、なかなかブランドというところが…ちょっとごめんなさい（涙）悲願だったもので」

業界一丸の50年越しの努力が実った、涙の日本一でした。

鹿児島中央駅で新茶ふるまいに…

（広島から）「とてもおいしい。甘みがあってとろったした感じ」

（訪日観光客）「ベリーグッド」

お茶の産地、南九州市・知覧中学校の文化祭では「お茶」をテーマにした劇を披露。

鹿児島レブナイズは、日本一を記念したユニフォームで戦いました。試合には敗れましたが、緑のユニフォームは爽やかな印象を残しました。

鹿児島は今年の一番茶の荒茶生産量でも日本一に。今年、県内の荒茶の取引価格は平成以降で最高値となりました。

お茶の輸出も今年は過去最高となる見通しの中、影を落としたのが「トランプ関税」でした。

4月、アメリカのトランプ政権は、日本に対して24%の「相互関税」を課すと発表。その後の日米交渉で15%になったものの、二転三転するアメリカの関税政策に翻弄されました。

（東町漁協・山下伸吾 組合長）「EU、イギリスなどへの（販路を）持っているので力を入れる」

そして今年、暮らしを直撃したのが…

（記者）「こちらに積みあがった6000袋の備蓄米、いよいよ販売が始まります」

コメの高騰。コメ5キロの平均小売価格は1年で2倍を超え、政府は「備蓄米」を放出しました。

鹿児島市のスーパーでは1200人が列。

（客）「（Q何時から待った？）午前1時から」

（客）「よかった、やっと買えた」

備蓄米が食卓に…

「おいしい」

「子どもたちもよく食べるので、高くても買わないといけなかったので助かる」

新米が出回った秋以降もコメの高止まりは続いています。

ガソリン価格も高騰しました。県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は、4月に196.2円まで上昇しました。

（屋久島町民）「高いですよね、何もかも高い。コメもそうだし、助けてください誰か」

政府はガソリン税の暫定税率廃止を決め、県内では171.1円まで下がりましたが、26週連続で全国一の高値です。

10月、日経平均株価が史上初めて5万円の大台を突破。

「（株式投資をしているので）ちょっと（嬉しい）」

「自分たちの生活が変わらないのでピンとこない」

11月には、鹿児島の最低賃金が初めて1000円の大台に。

（大学生）「3桁だったのが4桁になるのは大きい。親にあまり学費以外で負担をかけたくない」

一方で、企業の経営を圧迫するおそれや、いわゆる「年収の壁」を意識した働き控えなど、課題も残されています。

今年は県内へのクルーズ船の寄港数が過去最多を更新。鹿児島空港でもソウル線が毎日3往復の運航となり、インバウンドの追い風となりました。

3月には県内で15年ぶりの新しい駅、JR仙巌園駅が開業。インバウンド客の回遊性アップも期待されています。

しかし、11月以降、高市総理の台湾有事を巡る国会答弁をきっかけに、中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけ。上海線は来年3月まで全便運休となりました。

鹿児島港本港区など懸案だった再開発に動きもあった今年。鹿児島経済は来年、干支の午のように駆け上がることができるのか？注目されます。

